‘कल्कि 2898 एडी’ के सीक्वल से बाहर होने के बाद दीपिका ने शाहरुख के साथ शुरू की ‘किंग’ की शूटिंग

नयी दिल्ली, 20 सितंबर (भाषा) बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण अभिनेता शाहरुख खान के साथ अपनी आगामी फिल्म ‘‘किंग’’ की शूटिंग शुरू करने पर सोशल मीडिया पर दिल को छू जाने वाली एक पोस्ट लिखी।

दीपिका और शाहरुख की यह छठी फिल्म होगी। इससे पहले उन्होंने ‘‘ओम शांति ओम’’ (2007), ‘‘चेन्नई एक्सप्रेस’’ (2013), ‘‘हैप्पी न्यू इयर’’ (2014), ‘‘पठान’’ (2023) और ‘‘जवान’’ (2023) में साथ काम किया था।

दीपिका कुछ दिन पहले, 2024 में आई तेलुगु ब्लॉकबस्टर ‘‘कल्कि 2898 एडी’’ के सीक्वल से बाहर हो गई थीं। अभिनेत्री ने एक मूल्यवान सीख देने के लिए शाहरुख का आभार जताया और कहा कि उन्होंने अपने हर फैसले में इस बात को लागू किया।

अभिनेत्री ने लिखा, ‘‘उन्होंने (शाहरुख) ने लगभग 18 साल पहले ओम शांति ओम की शूटिंग के दौरान मुझे जो पहली सीख दी थी वह फिल्म बनाने का अनुभव था। उन्होंने कहा था कि आप जिन लोगों के साथ मिलकर फिल्म बनाते हैं, वे फिल्म की सफलता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं।’’

दीपिका (39) ने शाहरुख का हाथ पकड़े हुए एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर साझा की और लिखा, "मैंने तब से गांठ बांध ली और अपने हर फैसले में इस सीख को लागू किया है। और शायद यही वजह है कि हम साथ में अपनी छठी फिल्म बना रहे हैं।’’

बताया जा रहा है कि इस नयी फिल्म ‘किंग’ में शाहरुख की बेटी सुहाना खान भी होंगी।

इससे पहले, बृहस्पतिवार को ‘‘कल्कि 2898 एडी’’ के निर्माताओं ने घोषणा की थी कि दीपिका फिल्म के सीक्वल में नहीं होंगी।

नाग अश्विन द्वारा निर्देशित इस फिल्म का निर्माण करने वाले ‘वैजयंती मूवीज’ स्टूडियो ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में यह खबर साझा की थी।

पोस्ट में कहा गया था, "आधिकारिक तौर पर घोषणा की जाती है कि दीपिका पादुकोण... ‘कल्कि2898 एडी’ के आगामी सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद हमने अलग होने का फैसला किया है। पहली फिल्म बनाने की लंबी यात्रा के बावजूद हम साझेदारी कायम नहीं रख पाए। ‘कल्कि2898 एडी’ जैसी फिल्म उस प्रतिबद्धता और उससे भी कहीं ज्यादा की हकदार है। हम उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं।"

फिल्म जून 2024 में प्रदर्शित हुई थी और वैश्विक स्तर बॉक्स ऑफिस पर इसने एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की।