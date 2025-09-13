कर्नाटक: हासन दुर्घटना में मृतक संख्या बढ़कर नौ हुई

कर्नाटक, 13 सितंबर (भाषा) कर्नाटक के हासन जिले के एक गांव में गणेश विसर्जन यात्रा में एक ट्रक के घुस जाने से हुई दुर्घटना में मरने वालों की संख्या शनिवार को बढ़कर नौ हो गई। यह जानकारी पुलिस सूत्रों ने दी।

यह हादसा शुक्रवार रात अरकलागुडु तालुक के मोसाले होसाहल्ली गांव में गणेश मूर्ति के विसर्जन यात्रा के दौरान हुआ था।

पुलिस के अनुसार, एक मोटरसाइकिल सवार अचानक ट्रक के सामने आ गया। पुलिस के अनुसार दुर्घटना से बचने के लिए, चालक ने ट्रक को मोड़ने की कोशिश की और इस दौरान वाहन पर से अपना नियंत्रण खो दिया। पुलिस के अनुसार ट्रक चालक ने ट्रक को भीड़ में घुसा दिया, जिससे चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य ने शुक्रवार रात अस्पताल में दम तोड़ दिया।

शनिवार को एक और घायल की मौत हो जाने से मृतक संख्या बढ़कर नौ हो गई।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों को 5-5 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है।