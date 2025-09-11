जीएसटी कटौती दोपहिया ग्राहकों के लिए कार खरीदने का अवसर : मारुति

नयी दिल्ली, 11 सितंबर (भाषा) देश की प्रमुख कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) को उम्मीद है कि वाहनों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों में कटौती के बाद अगले वित्त वर्ष से घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वृद्धि लगभग सात प्रतिशत पर वापस आ जाएगी। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह बात कही।

मारुति सुजुकी इंडिया के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (विपणन एवं बिक्री) पार्थो बनर्जी ने सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) के वार्षिक सम्मेलन के मौके पर संवाददाताओं से कहा कि छोटी कार खंड, जिसमें कंपनी का दबदबा है, में वृद्धि की उम्मीद लगभग 10 प्रतिशत है।

जीएसटी दर में कमी के वाहन बिक्री वृद्धि पर प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘‘भारतीय वाहन उद्योग के लिए दीर्घकालिक विकास चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) जो पहले लगभग सात प्रतिशत हुआ करती थी, हमें लगता है कि 2026-27 से यह फिर से उसी स्तर पर आ जाएगी।’’

छोटी कारों के लिए, उन्होंने कहा, ‘‘हमें उम्मीद है कि यह 10 प्रतिशत रहेगी।’’ उन्होंने कहा कि 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर आयकर में छूट, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में कटौती से मासिक किस्त (ईएमआई) कम होगी, और जीएसटी दर में कमी जैसे कई कारक छोटी कारों को और अधिक किफायती बनाने में मदद करेंगे जिससे दोपहिया वाहन चालकों को कार खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमारा मानना ​​है कि यह सभी दोपहिया वाहन ग्राहकों के लिए चार पहिया वाहन में ‘अपग्रेड’ करने का एक बड़ा अवसर है।’’

पिछले कुछ वर्षों में, विशेष रूप से छोटी कार श्रेणी में, सामर्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण, घरेलू यात्री वाहन (पीवी) की बिक्री धीमी रही है।

उद्योग के अनुमानों के अनुसार, इस वित्त वर्ष की अप्रैल-अगस्त अवधि में, यात्री वाहनों की बिक्री लगभग 17.05 लाख इकाई रही, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 17.31 लाख इकाई थी।

बनर्जी ने कहा कि जीएसटी दर में कमी के बाद चालू वित्त वर्ष के उत्तरार्ध में बिक्री में तेजी आने की उम्मीद है।

उन्होंने बताया कि जीएसटी दरों में कटौती की घोषणा के बाद से, ‘श्राद्ध’ का समय होने के बावजूद पूछताछ में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और बाजार का रुझान उत्साहजनक है।

बनर्जी ने यह भी कहा कि कंपनी ने जीएसटी दरों में कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने की घोषणा पहले ही कर दी है।