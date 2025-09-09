लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
खेल

भारत . पाक एशिया कप मुकाबला : मैदान पर आक्रामकता नहीं छोड़ेंगे सूर्य और सलमान

On
भारत . पाक एशिया कप मुकाबला : मैदान पर आक्रामकता नहीं छोड़ेंगे सूर्य और सलमान

दुबई, नौ सितंबर (भाषा) भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मंगलवार को कहा कि उनकी टीम पाकिस्तान के खिलाफ रविवार को होने वाले एशिया कप के मुकाबले में आक्रामकता पर अंकुश नहीं लगायेगी क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का अहम पहलू है ।

वहीं पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली ने कहा कि वह किसी को निर्देश नहीं देंगे लेकिन इससे पीछे भी नहीं हटेंगे । पाकिस्तान से पहले भारत को बुधवार को यूएई से खेलना है ।

सूर्यकुमार ने टूर्नामेंट की पूर्व संध्या पर कप्तानों की प्रेस कांफ्रेंस में कहा ,‘‘ मैदान पर आक्रामकता हमेशा रहती है । आक्रामकता के बिना हम यह खेल नहीं खेल सकते । मैं आक्रामकता के साथ मैदान पर उतरने को लेकर उत्साहित हूं ।’’

उनसे पूछा गया था कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में क्या खिलाड़ी आक्रामकता कम करेंगे ।

इस साल की शुरूआत में पहलगाम में आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद भारत और पाकिस्तान में सीमा पर तनाव और भारतीय सेना के आपरेशन सिंदूर के बाद दोनों टीमों के बीच यह पहला मुकाबला है ।

पाकिस्तानी कप्तान सलमान ने कहा ,‘‘ अगर कोई आक्रामक होना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है । किसी खिलाड़ी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी अलग हैं ।’’

उन्होंने कहा ,‘‘ तेज गेंदबाज हमेशा आक्रामक होते हैं ।’’

कप्तानों की प्रेस कांफ्रेंस और ट्रॉफी के अनावरण के बाद प्रश्नोत्तर का सत्र था । प्रस्तोता ने मीडिया से सिर्फ गैर राजनीतिक सवाल पूछने का अनुरोध किया ।

सूर्यकुमार और सलमान साथ में भी नहीं बैठे थे । उन दोनों के बीच में अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान बैठे थे ।

भारतीय कप्तान से जब पूछा गया कि क्या वह टीम में बदलाव देखना चाहेंगे, उन्होंने हंसते हुए कहा ,‘‘ आप मुझे उकसाना क्यो चाह रहे हैं ।’’

उन्होंने कहा,‘‘ जब आप किसी प्रारूप में खेलते हैं तो आपको यह जानना होता है कि तैयारी कितनी अच्छी है । बिना वजह प्रयोग की क्या जरूरत है । अगर हमें नतीजे मिल रहे हैं तो बदलाव क्यो करेंगे ।’’

यह पूछने पर कि संजू सैमसन और जितेश शर्मा में से कल किसे मौका मिलेगा, सूर्यकुमार ने अपने पत्ते नहीं खेले लेकिन सैमसन पर सवाल करने वाले केरल के पत्रकार से मजाकिया अंदाज में कहा ,‘‘ मैं आपको पूरी टीम मैसेज कर दूंगा सर । वैसे हम उसका पूरा ध्यान रख रहे हैं । आप चिंता मत करो , हम कल सही फैसला लेंगे ।’’

खिताब के प्रबल दावेदार होने के दबाव के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा ,‘‘ ऐसा किसने कहा ( कि हम प्रबल दावेदार हैं ) । मैने तो ऐसा नहीं सुना । लेकिन इस प्रारूप में खेलते हुए आपको पता होता है कि तैयारी कैसी है । अगर तैयारी अच्छी है तो आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं । हम लंबे समय बाद एक टीम के रूप में टी20 खेल रहे हैं ।’’

सलमान के लिये चुनौती यह साबित करने की भी है कि टीम बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से आगे बढ चुकी है । इन दोनों सीनियर खिलाड़ियों को टीम में जगह नहीं मिली है ।

उन्होंने कहा ,‘‘ हम अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं । पिछले चार महीने में हमने चार में से तीन श्रृंखलायें जीती है । एक टीम के रूप में हम अच्छा खेल रहे हैं और काफी रोमांचित हैं । कई खिलाड़ियों के लिये यह पहला विश्व कप है लेकिन हम इस चुनौती के लिये तैयार हैं ।’’

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: India Pakistan Asia Cup

Related Posts

ट्रंप के अहंकार को भारत के साथ रणनीतिक संबंधों को नष्ट करने की अनुमति नहीं दी जा सकती: अमेरिकी सांसद

ट्रंप के अहंकार को भारत के साथ रणनीतिक संबंधों को नष्ट करने की अनुमति नहीं दी जा सकती: अमेरिकी सांसद

हॉकी एशिया कप: भारत ने जापान को 3-2 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की

हॉकी एशिया कप: भारत ने जापान को 3-2 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की

प्रधानमंत्री मोदी ‘‘सार्थक’’ चीन यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना

प्रधानमंत्री मोदी ‘‘सार्थक’’ चीन यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना

भारत का इजराइल के साथ निवेश समझौता, निवेशकों को दी ‘छूट’

भारत का इजराइल के साथ निवेश समझौता, निवेशकों को दी ‘छूट’