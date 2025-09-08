लोकतेज WhatsApp channel
बहन के साथ बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए पंजाब पहुंचे सोनू सूद, बोले- ‘असली चुनौतियां बाकी हैं’

चंडीगढ़, 08 सितंबर (वेब वार्ता)। पंजाब में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। ऐसे में बॉलीवुड अभिनेता और समाजसेवी सोनू सूद लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। इस बार वह अपनी बहन मालविका सूद के साथ मोगा पहुंचे, जहां उन्होंने एक प्रेस वार्ता की। बातचीत के दौरान उन्होंने बाढ़ और उससे उत्पन्न हुई मुश्किलों को लेकर चिंता जताई।

उन्होंने कहा कि जैसे पहले कोरोना महामारी ने लोगों की हालत खराब की थी, वैसे ही अब बाढ़ ने पंजाब को भारी नुकसान पहुंचाया है।

सोनू सूद ने कहा कि पंजाब के कई गांवों में हालात काफी खराब हैं। वहां के सरपंचों और स्थानीय मुखियाओं से बातचीत करके पीड़ितों की जानकारी ली जा रही है।

उन्होंने बताया कि राहत कार्य जारी हैं और सूद फाउंडेशन की ओर से लगातार हर गांव में जरूरी सामग्री पहुंचाई जा रही है। इस काम की जिम्मेदारी उनकी बहन मालविका सूद संभाल रही हैं, जो पहले से ही सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोनू ने कहा कि अभी बाढ़ का पानी उतर रहा है, लेकिन असली समस्या तो कुछ महीनों बाद आएगी, जब लोग बीमार होने लगेंगे और उनके पास इलाज के पैसे नहीं होंगे।

उन्होंने चिंता जताई कि बहुत से गांव ऐसे हैं, जहां से लोग अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे लोगों के लिए एक स्थायी समाधान की जरूरत है और वह खुद इस दिशा में एक जरिया तैयार करने में लगे हुए हैं।

सोनू सूद ने आगे कहा कि जैसे उन्होंने और उनकी बहन ने कोरोना के समय लोगों की मदद की थी, वैसे ही अब वे बाढ़ पीड़ितों के लिए भी हर तरह की मदद पहुंचा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि हालात अभी तो कुछ संभले हैं, लेकिन असली चुनौतियां अभी बाकी हैं।

सोनू सूद ने लोगों से अपील की कि वे एकजुट होकर काम करें और एक-दूसरे की मदद करें। उन्होंने वादा किया कि वे हर स्तर पर लोगों के साथ खड़े रहेंगे और पंजाब को फिर से हरा-भरा और खुशहाल बनाएंगे।

मालविका सूद ने भी बताया कि सूद फाउंडेशन की टीम गांव-गांव जाकर राहत सामग्री बांट रही है। उन्होंने कहा कि उनका मकसद सिर्फ राहत देना नहीं, बल्कि लोगों के जीवन को फिर से पटरी पर लाना है।

