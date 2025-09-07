त्योहारी सत्र में शहरी भारत में ऑनलाइन खरीदारी में 115 प्रतिशत बढ़ोतरी की संभावना: रिपोर्ट

नयी दिल्ली, सात सितंबर (भाषा) लोकल सर्किल्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस साल त्योहारों पर खर्च के लिए ई-कॉमर्स और ऑनलाइन मंच को अपने पसंदीदा माध्यम के रूप में चुनने वाले शहरी भारतीय परिवारों की संख्या बढ़ने की संभावना है।

साथ ही, हाल ही में जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाए जाने से भी खरीदारों के बीच सकारात्मक धारणा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

इस रिपोर्ट के मुताबिक, ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले शहरी परिवारों की संख्या में 115 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

वहीं, एक बड़ा वर्ग अभी भी त्योहारों के दौरान ऑफलाइन खरीदारी को पसंद करता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 37 प्रतिशत शहरी भारतीय परिवार इस त्योहारी सीजन में 20,000 रुपये या उससे अधिक खर्च करने की योजना बना रहे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के त्योहारी सीजन में कुल खर्च 2.19 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘सरकार द्वारा जीएसटी सुधारों की घोषणा के बाद एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और टीवी जैसे व्हाइट गुड्स और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतों में कमी आई है, जिससे शहरी भारतीय परिवार खरीदारी के लिए ई-कॉमर्स और ऑनलाइन मंच को ज्यादा पसंद कर सकते हैं।’’