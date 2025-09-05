डॉन 3 में कैमियो करेंगे अमिताभ बच्चन-शाहरुख़ खान !

मुंबई, 05 सितंबर (वेब वार्ता)। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और किंग खान शाहरूख खान फिल्म डॉन 3 में कैमियो करते नजर आ सकते हैं।

बॉलीवुड फिल्मकार फरहान अख्तर, रणवीर सिंह को लेकर ‘डॉन 3’ बना रहे हैं। फरहान अख्तर ने इससे पूर्व शाहरूख खान को लेकर वर्ष 2006 में डॉन और वर्ष 2011 में डॉन 2 बनायी थी। शाहरूख की फिल्म डॉन वर्ष 1978 में प्रदर्शित सुपरहिट फिल्म डॉन की रीमेक थी। इस फिल्म में अमिताभ

बच्चन ने डॉन की भूमिका निभायी थी।

चर्चा है कि डॉन में कैमियो के लिए अमिताभ बच्चन और शाहरुख़ खान को अप्रोच किया गया है। उनसे बातचीत जारी है और सबकुछ ठीक रहा तो रणवीर सिंह के साथ अमिातभ और शाहरूख भी

डॉन 3 में नज़र आएंगे। कहा जा रहा है कि अमिताभ बच्चन और शाहरुख़ खान मेकर्स के प्रपोजल पर विचार कर रहे हैं। अभी इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। यदि तीनों स्टार एक साथ डॉन में आते हैं तो उन्हें देखना मजेदार होगा।

यदि डॉन के मेकर्स की प्लानिंग कामयाब होती है तो यह पहला मौक़ा होगा, जब अमिताभ बच्चन, शाहरुख़ खान और रणवीर सिंह एक साथ किसी भी फिल्म में नज़र आएंगे।