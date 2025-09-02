सूरत : दिवाली-छठ पर यूपी-बिहार जाने के लिए ट्रेन यात्रा बनी मुश्किल

सूरत। दिवाली और छठ पर्व पर उत्तर भारत लौटने वाले यात्रियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पश्चिम रेलवे द्वारा दिसंबर तक 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का विस्तार कर लगभग हज़ारों अतिरिक्त सीटों का इंतज़ाम करने के बावजूद सभी ट्रेनें पैक हो गई हैं।

अगस्त की शुरुआत में ही नियमित ट्रेनों की बुकिंग पूरी तरह भर चुकी थी। राहत के तौर पर चलाई गई स्पेशल ट्रेनों की बुकिंग भी 28 अगस्त से खुलते ही मिनटों में फुल हो गई। अब स्थिति यह है कि दिवाली और छठ पर्व के दौरान चलने वाली सभी प्रमुख ट्रेनों में 2 सितंबर तक वेटिंग भी उपलब्ध नहीं है।

हर साल सूरत, उधना, वलसाड और वडोदरा से लाखों यात्री यूपी-बिहार जाते हैं। इस बार उधना से चलने वाली जयनगर, पटना, धनबाद और सूबेदारगंज स्पेशल ट्रेनों के साथ-साथ वलसाड-दानापुर और बांद्रा-झांसी जैसी लंबी दूरी की स्पेशल ट्रेनों में भी जगह नहीं है।

रेल टिकट न मिलने से यात्रियों की जेब पर भी बोझ बढ़ेगा। हवाई किराए आसमान छू रहे हैं और निजी बस ऑपरेटरों ने भी किराए में भारी बढ़ोतरी कर दी है।

यात्रियों का कहना है कि रेलवे को तत्काल और स्पेशल ट्रेनें चलानी चाहिए। वहीं रेलवे अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि अगले 15 दिनों में अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की जाएगी।