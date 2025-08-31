जीएसटी परिषद की बैठक, व्यापक आर्थिक आंकड़े तय करेंगे इस सप्ताह शेयर बाजार की चाल

नई दिल्ली, 31 अगस्त (वेब वार्ता)। इस सप्ताह शेयर बाजार जीएसटी परिषद की बैठक, व्यापक आर्थिक आंकड़ों और विदेशी निवेशकों की कारोबारी गतिविधियों से प्रभावित होगा। विश्लेषकों ने यह राय जताई। इसके अलावा शुल्क वार्ता, वैश्विक बाजार के रुझान और वाहन बिक्री के आंकड़े भी निवेशकों की धारणा को प्रभावित करेंगे।

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, ”सरकारी खर्च और नीतिगत उपायों से प्रेरित पहली तिमाही के मजबूत जीडीपी आंकड़ों से समर्थित भारत की लचीली अर्थव्यवस्था बाहरी चुनौतियों से निपटने में सक्षम है। हालांकि, राजकोषीय चिंताएं बनी हुई हैं। शुल्क विवाद का समाधान बाजार की धारणा के लिए एक प्रमुख उत्प्रेरक बन सकता है।”

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उच्च शुल्क लगाने से पहले भारत की अर्थव्यवस्था अप्रैल-जून में अपेक्षा से अधिक 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी। यह पिछली पांच तिमाहियों में सबसे तेज गति थी। अब शुल्क लगाने से कपड़ा जैसे प्रमुख निर्यातों पर खतरा मंडरा रहा है।

रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (अनुसंधान) अजीत मिश्रा ने कहा, ”यह सप्ताह घटनाओं से भरा रहेगा, और एक नए महीने की शुरुआत होगी। निवेशक एचएसबीसी के विनिर्माण, सेवाओं और समग्र पीएमआई के साथ ही वाहन बिक्री के आंकड़ों पर भी नजर रखेंगे।”

विशेषज्ञों ने बताया कि रुपया-डॉलर विनिमय दर और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव पर भी बाजार की नजर रहेगी।

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अनुसंधान प्रमुख सिद्धार्थ खेमका ने कहा, ”प्रस्तावित जीएसटी सुधारों पर चर्चा के लिए 3-4 सितंबर को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक पर बाजार की नजर रहेगी। सोमवार को बाजार भारत के जीडीपी आंकड़ों पर भी प्रतिक्रिया देंगे।”

पिछले हफ्ते, बीएसई सेंसेक्स 1,497.2 अंक या 1.84 प्रतिशत गिरा, और एनएसई निफ्टी 443.25 अंक या 1.78 प्रतिशत टूट गया।