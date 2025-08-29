लोकतेज WhatsApp channel
भारत

सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही कई कदम उठाएगी: पीयूष गोयल

सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही कई कदम उठाएगी: पीयूष गोयल

नयी दिल्ली, 29 अगस्त (भाषा) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि सरकार देश के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए घरेलू एवं वैश्विक पहुंच बढ़ाने के लिए जल्द ही कई कदम उठाएगी।

गोयल ने उद्योग जगत के एक कार्यक्रम में कहा, ‘‘ मैं आप सभी को आश्वस्त कर सकता हूं कि आने वाले दिनों में सरकार प्रत्येक क्षेत्र को सहायता देने के लिए विभिन्न कदम उठाएगी। इससे घरेलू पहुंच का विस्तार होगा तथा विश्वभर के अन्य बाजारों में पूरक अवसरों की तलाश होगी जिससे हमारी वैश्विक पहुंच बढ़ेगी। परिणामस्वरूप इस वर्ष हमारा निर्यात पिछले वर्ष के निर्यात से अधिक रहेगा।’’

मंत्री ने कहा, ‘‘ यह वर्ष हमारे आत्मविश्वास को परिभाषित करेगा।’’

सरकार निर्यातकों को सहायता देने वाले कदमों पर विचार कर रही है क्योंकि अमेरिका के भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए 50 प्रतिशत शुल्क से झींगा, चमड़ा व जूते-चप्पल और वस्त्र सहित कुछ श्रम-प्रधान क्षेत्रों को नुकसान पहुंचने की आशंका है।

देश का वस्तु एवं सेवा निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 में 825 अरब अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था।

