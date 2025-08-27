लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
भारत

आतंक के आकाओं को स्पष्ट संदेश दिया गया कि भारतीयों के जीवन से खेल का क्या परिणाम होता है: शाह

On
आतंक के आकाओं को स्पष्ट संदेश दिया गया कि भारतीयों के जीवन से खेल का क्या परिणाम होता है: शाह

नयी दिल्ली, 27 अगस्त (भाषा) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव ने आतंक के आकाओं को स्पष्ट संदेश दिया कि भारतीय नागरिकों की जान से खेलने का क्या परिणाम होता है।

शाह ने साथ ही कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से लोगों को तसल्ली मिली और ऑपरेशन महादेव ने इस तसल्ली को आत्मविश्वास में बदला।

शाह ने भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ (केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल) के उन जवानों को सम्मानित करते हुए यह बात कही जिन्होंने ऑपरेशन महादेव को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों को मार गिराया।

सशस्त्र बलों ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में मई में ऑपरेशन सिंदूर चलाया था जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों एवं सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया था। पहलगाम हमले में 26 लोग मारे गए थे।

ऑपरेशन महादेव के जरिए सुरक्षा बलों ने पहलगाम नरसंहार में शामिल आतंकवादियों को जुलाई में मार गिराया।

शाह ने कहा, ‘‘ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव ने आतंक के आकाओं को स्पष्ट संदेश दिया है कि भारतीय नागरिकों की जान से खेलने का क्या परिणाम होता है।’’

गृह मंत्री ने कहा कि सुरक्षा बलों ने दुनिया को दिखा दिया है कि आतंकवादी चाहे कोई भी रणनीति अपना लें, वे अब भारत को नुकसान पहुंचाकर बच नहीं सकते।

उन्होंने कहा कि जब कश्मीर में पर्यटन अपने चरम पर था, तब पहलगाम हमला ‘कश्मीर मिशन’ को पटरी से उतारने का एक असफल प्रयास था।

शाह ने कहा कि सेना और अर्धसैनिक बलों के साथ-साथ, जम्मू-कश्मीर पुलिस भी अब आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभा रही है।

गृह मंत्री ने कहा, ‘‘चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव को लेकर खुशी एवं उत्साह महसूस किया और सुरक्षा बलों के प्रति आभार व्यक्त किया।’’

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति यही विश्वास हर क्षेत्र में दुनिया में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने की भारत की आकांक्षा का आधार है।

शाह ने कहा कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की फोरेंसिक प्रयोगशाला ने साबित कर दिया कि ऑपरेशन महादेव के दौरान मारे गए आतंकवादी वही थे जिन्होंने पहलगाम में नरसंहार को अंजाम दिया था।

गृह मंत्री ने कहा, ‘‘भारतीय नागरिकों के दिलों में सुरक्षा की भावना को मजबूत करने के लिए मैं प्रधानमंत्री (नरेन्द्र) मोदी और पूरे देश की ओर से सुरक्षा बलों को बधाई देता हूं।’’

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Amit Shah

Related Posts

राजनीतिक लाभ के लिए विरोध जताने के नाम पर सदन को चलने नहीं देना ठीक नहीं है: शाह

राजनीतिक लाभ के लिए विरोध जताने के नाम पर सदन को चलने नहीं देना ठीक नहीं है: शाह

आतंक के आकाओं को स्पष्ट संदेश दिया गया कि भारतीयों के जीवन से खेल का क्या परिणाम होता है: शाह

आतंक के आकाओं को स्पष्ट संदेश दिया गया कि भारतीयों के जीवन से खेल का क्या परिणाम होता है: शाह