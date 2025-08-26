माता वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर भूस्खलन, कुछ लोगों के घायल होने की खबर

लोकतेज WhatsApp channel
जम्मू, 26 अगस्त (भाषा)जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले रास्ते पर मंगलवार को भूस्खलन होने से कुछ लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि अर्द्धकुंवारी स्थित इंद्रप्रस्थ भोजनालय के नजदीक भूस्खलन की घटना हुई है और बचाव अभियान जारी है।

जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों में मंगलवार को लगातार तीसरे दिन भी मूसलाधार बारिश हो रही है जिसकी वजह से त्रिकूटा की पहाड़ी पर भूस्खलन की यह घटना हुई है।

