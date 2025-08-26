किरण खेर और अनुपम खेर की शादी के 40 साल पूरे, सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के लिए जताया प्यार

मुंबई, 26 अगस्त (वेब वार्ता)। बॉलीवुड के अनुभवी कलाकार अनुपम खेर और किरण खेर की शादी को 40 साल पूरे हो गए हैं। इस खास मौके पर दोनों ने सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के लिए भावुक पोस्ट लिखकर अपने रिश्ते की गहराई और लंबी साझेदारी को याद किया।

अनुपम खेर ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में किरण खेर को शादी की सालगिरह की बधाई देते हुए लिखा, “डियर किरण! 40वीं सालगिरह मुबारक। लगता है जैसे एक पूरी जिंदगी साथ बिता दी है। पहले 10 साल की दोस्ती और फिर 40 साल की शादी। हमने मिलकर कई मुश्किलें झेली हैं लेकिन हमेशा

गरिमा, समझदारी और प्यार से हर वक्त को पार किया।”

उन्होंने एक पुराना किस्सा भी साझा किया, जब किरण खेर बीमार थीं और उन्हें टीवी सीरीज ‘आउटलैंडर’ बहुत पसंद थी। अनुपम ने लंदन में अपनी एजेंट की मदद से शो के लीड एक्टर्स कैट्रियोना बाल्फ़ और सैम ह्यूगन से एक पर्सनल वीडियो मैसेज मंगवाया था, जो किरण को ‘गेट वेल सून’ कह रहे थे। अनुपम ने वही वीडियो सालगिरह पर फिर शेयर करते हुए लिखा कि शायद आज भी यह वीडियो किरण के चेहरे पर मुस्कान ले आए।

वहीं, किरण खेर ने भी अपने इंस्टाग्राम पर अनुपम खेर के लिए प्यार भरा संदेश लिखा। उन्होंने कहा, “शादी की सालगिरह मुबारक हो मेरे सबसे अच्छे दोस्त और जीवन साथी। मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन पल तुम्हारे साथ ही बीते हैं। हमने साथ में दुनिया देखी, खूब हंसे और हर लम्हे का

आनंद लिया। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे।”

किरण और अनुपम की पहली मुलाकात चंडीगढ़ में हुई थी, जहां दोनों थिएटर से जुड़े थे। कुछ सालों बाद दोनों की कोलकाता में एक प्ले के दौरान फिर से मुलाकात हुई, और वहीं से दोनों के बीच प्यार की शुरुआत हुई। किरण ने अपने पहले पति से तलाक लेने के बाद 1985 में अनुपम खेर से शादी की थी।