किम जोंग उन से मेरे संबंध अच्छे, फिर से मिलना चाहूंगा : डोनाल्ड ट्रंप

वाशिंगटन, 26 अगस्त (वेब वार्ता)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अपनी सक्रियता को लेकर इन दिनों बेहद चर्चा में हैं। बीते 15 अगस्त को उन्होंने रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। अब ट्रंप ने उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन से इस साल के अंत तक मिलने की उम्मीद जताई है।

सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यांग से मुलाकात की थी। इस मुलाकात की शुरुआत में उन्होंने उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन का जिक्र किया था। ट्रंप ने कहा था कि किम के साथ उनके रिश्ते अच्छे हैं और वह उनसे फिर से मिलने के उत्सुक हैं।

ट्रंप ने कहा, “मेरे उनके साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। मुझे लगता है कि उनके देश में अपार संभावनाएं हैं।” ट्रंप पूर्व में भी किम जोंग उन से तीन बार मुलाकात कर चुके हैं। अपने पिछले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान ट्रंप उत्तर कोरियाई राष्ट्रपति से तीन बार मिले थे।

ट्रंप और किम की पहली मुलाकात जून 2018 में सिंगापुर में हुई थी। फरवरी 2019 में दोनों वियतनाम के हनोई में दूसरी बार मिले थे। वहीं, दोनों नेताओं की तीसरी मुलाकात जून 2019 में अंतर-कोरियाई सीमावर्ती गांव पनमुनजोम में हुई थी।

व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात के दौरान दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली ने भी ट्रंप की कूटनीति की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, “मुझे उम्मीद है कि आप कोरियाई प्रायद्वीप में शांति ला पाएंगे।” ली ने कहा अगर ट्रंप राष्ट्रपति पद पर बने रहते तो किम अपनी परमाणु क्षमताओं को आगे नहीं बढ़ा पाते।

बता दें कि उत्तर और दक्षिण कोरिया के रिश्ते सामान्य नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बीते 15 अगस्त को अलास्का में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध को समाप्त करवाने के उद्देश्य से मुलाकात की थी।

ट्रंप कई इजरायल और ईरान युद्ध को भी रुकवाने में अपनी भूमिका का दावा करते रहे हैं। ऐसे में दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति को उम्मीद है कि ट्रंप उत्तर कोरिया के साथ उनके रिश्ते को सहज और बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

