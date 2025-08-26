लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
खेल

भारत को महिला 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशंस टीम में स्वर्ण

On
भारत को महिला 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशंस टीम में स्वर्ण

शिमकेंट (कजाखस्तान), 26 अगस्त (भाषा) ओलंपियन सिफत कौर सामरा , अंजुम मुद्गिल और आशी चौकसे की तिकड़ी ने एशियाई निशानेबाजी चैम्पियनशिप में मंगलवार को यहां महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशंस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता ।

विश्व रिकॉर्डधारी सामरा ने 589 स्कोर किया जबकि आशी का स्कोर 586 और अंजुम का 578 रहा । तीनों ने कुल 1753 अंक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया । जापान 1750 अंक लेकर दूसरे और दक्षिण कोरिया 1745 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहा ।

सामरा और आशी क्वालीफिकेशन में क्रमश: दूसरे और पांचवें स्थान पर रहकर व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में भी पहुंचे ।

भारत की श्रियांका साडंगी क्वालीफिकेशन में शीर्ष पर रही थी लेकिन वह सिर्फ रैंकिंग अंकों के लिये खेल रही थी लिहाजा सामरा और आशी पहले और चौथे स्थान पर रहकर फाइनल में पहुंचे ।

दो बार की ओलंपियन अंजुम 41 निशानेबाजों में 22वें स्थान पर रही ।

सोमवार को राष्ट्रीय खेल चैम्पियन नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप वर्ग में स्वर्ण जीता था ।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Shooting

Related Posts

एशियन शूटिंग चैंपियनशिप : कपिल बैंसला ने लहराया तिरंगा, भारत को दिलाया गोल्ड

एशियन शूटिंग चैंपियनशिप : कपिल बैंसला ने लहराया तिरंगा, भारत को दिलाया गोल्ड

मनु 25 मीटर पिस्टल में चौथे स्थान पर, भारतीय जूनियर महिलाओं ने मारी बाजी

मनु 25 मीटर पिस्टल में चौथे स्थान पर, भारतीय जूनियर महिलाओं ने मारी बाजी

भारत को महिला 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशंस टीम में स्वर्ण

भारत को महिला 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशंस टीम में स्वर्ण