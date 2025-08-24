बीएसएफ ने गुजरात के कच्छ में सीमा के निकट 15 पाकिस्तानी मछुआरों को पकड़ा

भुज, 24 अगस्त (वेब वार्ता)। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने रविवार को बताया कि गुजरात के कच्छ जिले में भारत-पाकिस्तान सीमा के निकट 15 पाकिस्तानी मछुआरों को पकड़ा गया है और इंजन से चलने वाली देसी नौका जब्त की गई है।

बीएसएफ ने बताया कि राज्य के कच्छ क्षेत्र में कोरी क्रीक पर स्थित सीमा चौकी के निकट एक अज्ञात नाव मिलने की गुप्त सूचना मिलने के बाद शनिवार को तलाशी अभियान चलाया गया।

बीएसएफ ने एक विज्ञप्ति में कहा, ‘‘आस-पास के इलाकों में व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया और इस दौरान 15 पाकिस्तानी मछुआरों को गिरफ्तार किया गया साथ ही एक नौका जब्त की गई।’’

विज्ञप्ति में कहा गया है कि सभी मछुआरे पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सुजावल जिले के रहने वाले हैं और बीएसएफ की 68वीं बटालियन की सीमा चौकी के आम क्षेत्र में पाए गए।

नाव में लगभग 60 किलोग्राम मछली, मछली पकड़ने के नौ जाल, डीजल, बर्फ, खाने-पीने का सामान और लकड़ी के डंडे थे।

बीएसएफ ने बताया कि उनके पास से एक मोबाइल फोन और 200 रुपये की पाकिस्तानी मुद्रा भी जब्त की गई।