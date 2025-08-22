ई-स्कूटर चेतक की आपूर्ति फिर से शुरू, दुर्लभ खनिज की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित: बजाज ऑटो

नयी दिल्ली, 22 अगस्त (भाषा) मोटर वाहन विनिर्माता कंपनी बजाज ऑटो ने वैश्विक स्तर पर दुर्लभ खनिज की उपलब्धता के कारण उत्पन्न बाधाओं को दूर करने के बाद सभी डीलरशिप पर अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक की आपूर्ति फिर से शुरू करने की शुक्रवार को जानकारी दी।

बजाज ऑटो ने बयान में कहा कि हाल के सप्ताह में अंतरराष्ट्रीय कलपुर्जों की उपलब्धता से जुड़ी अस्थायी आपूर्ति बाधाओं के कारण आपूर्ति में कमी आई थी। चेतक की निरंतर एवं बढ़ती मांग ने आपूर्ति पर और दबाव बढ़ा दिया। उत्पादन और निर्यात 20 अगस्त को पुनः शुरू हो गया, जिससे अपेक्षा से अधिक तेजी से वापसी हुई।

इसके अलावा बजाज ऑटो ने कहा कि उसने ‘‘ आगामी त्योहारों के दौरान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दुर्लभ खनिज (चुंबक) और अन्य प्रमुख सामग्रियों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित कर ली है।’’

बजाज ऑटो के अध्यक्ष (शहरी कारोबार) एरिक वास ने कहा, ‘‘ चेतक की मांग मजबूत बनी हुई है, आपूर्ति सामान्य हो गई है और बुकिंग के आधार पर आपूर्ति शुरू हो गई है। हम बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ा रहे हैं। साथ ही गुणवत्ता और ग्राहक संतुष्टि के अपने मानकों पर भी खरे उतर रहे हैं।’’

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शुल्क युद्ध के मद्देनजर इलेक्ट्रिक वाहनों के एक प्रमुख घटक दुर्लभ खनिज (चुंबक) के निर्यात पर चीन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से भारत सहित वैश्विक वाहन विनिर्माता प्रभावित हुए हैं।