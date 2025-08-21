माइक्रोसॉफ्ट मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन के बीच 18 कर्मचारी गिरफ्तार

वाशिंगटन, 21 अगस्त (एपी) माइक्रोसॉफ्ट मुख्यालय के बाहर बुधवार को कंपनी के कर्मचारियों की अगुवाई में किए जा रहे विरोध-प्रदर्शन के दौरानल पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया।

इस बीच कंपनी ने गाजा में जारी युद्ध के दौरान इजराइली सेना द्वारा उसकी तकनीक के इस्तेमाल की ‘तत्काल’ समीक्षा का वादा किया है।

वाशिंगटन के रेडमंड स्थित माइक्रोसॉफ्ट परिसर में लगातार दो दिन से विरोध प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कंपनी से इजराइल के साथ अपने व्यापारिक संबंध तुरंत समाप्त करने का आह्वान किया।

रेडमंड पुलिस विभाग के अनुसार, लगभग 35 प्रदर्शनकारी मंगलवार को कार्यालय भवनों के बीच एक ‘प्लाजा’ पर जमा थे हालांकि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जाने के लिए कहने पर वे चले गए लेकिन बुधवार को कंपनी ने पुलिस को बताया कि प्रदर्शनकारी जबरन कार्यालय में घुस रहे हैं।

कंपनी के इस रवैये से नाराज प्रदर्शनकारियों ने ‘विरोध किया और आक्रामक हो गए’।

पुलिस प्रवक्ता जिल ग्रीन ने बताया, “हमने उनसे (प्रदर्शनकारियों से) कहा कि कृपया चले जाइए, नहीं तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा लेकिन उन्होंने जाने से मना कर दिया, इसलिए उन्हें हिरासत में ले लिया गया।”

पुलिस विभाग ने बुधवार को बताया कि बल ने 18 लोगों को ‘जबरन प्रवेश करने, हंगामा करने, गिरफ्तारी का विरोध और कार्य में बाधा डालने सहित कई आरोपों में’ हिरासत में लिया है। यह स्पष्ट नहीं है कि उनमें से कितने माइक्रोसॉफ्ट के कर्मचारी थे। किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।

माइक्रोसॉफ्ट ने गिरफ्तारियों के बाद एक बयान में बताया कि वह पश्चिम एशिया में अपने मानवाधिकार मानकों को बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाना जारी रखेगा, साथ ही संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, व्यापार में बाधा डालने या दूसरों को धमकाने व नुकसान पहुंचाने वाली गैरकानूनी कार्रवाइयों का समर्थन और उनसे निपटने के लिए कदम उठाएगा।