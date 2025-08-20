मुंबई में भारी बारिश से जलभराव, कई लोकल ट्रेन सेवाएं रद्द

मुंबई, 20 अगस्त (वेब वार्ता)। मुंबई क्षेत्र में बुधवार को भारी बारिश और जलभराव के कारण कई लोकल ट्रेन सेवाओं को रद्द कर दिया गया है। पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। लगातार बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया, जिससे ट्रेनों का संचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

पश्चिम रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि मुंबई में जलभराव के कारण रेल सेवाओं में भारी व्यवधान पड़ा है। उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि वे अपने घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर चेक कर लें। रद्द की गई ट्रेनों में मडगांव से बांद्रा टर्मिनस जाने वाली ट्रेन संख्या 10116 शामिल है, जो 19 अगस्त 2025 को रद्द की गई थी। इसके अलावा, कमान रोड से बांद्रा टर्मिनस के बीच का रूट भी बंद रहा। इसी तरह, बांद्रा टर्मिनस से मडगांव जाने वाली ट्रेन संख्या 10115 आज 20 अगस्त को रद्द कर दी गई है और बांद्रा टर्मिनस से कमान रोड तक का सफर भी प्रभावित हुआ है।

इसके साथ ही कई लोकल ट्रेनों के शेड्यूल में भी बदलाव देखने को मिला। नालासोपारा से बोरीवली जाने वाली ट्रेन एनएसपी 90012 सुबह 03:40 बजे रवाना होने वाली थी, लेकिन वह रद्द हो गई। इसी तरह, बोरीवली से चर्चगेट जाने वाली बीओ 90014 सुबह 04:15 बजे और विरार से दादर जाने वाली वीआर 92002 सुबह 04:00 बजे रद्द की गई।

दादर से विरार, नालासोपारा से चर्चगेट, और विरार से चर्चगेट तक जाने वाली अन्य ट्रेनें जैसे वीआर 92009, एनएसपी 90046, और वीआर 92004 भी प्रभावित हुईं। इसके अलावा, चर्चगेट से विरार, नालासोपारा से अंधेरी, और अंधेरी से विरार तक जाने वाली ट्रेनें जैसे वीआर 92021, एनएसपी 92006, और वीआर 92013 भी रद्द हुईं।

वहीं, रेलवे ने यात्रियों से कहा कि वे स्थिति सामान्य होने तक धैर्य रखें और रेलवे के हेल्पलाइन या ऑनलाइन अपडेट्स के जरिए जानकारी हासिल करें। बारिश के कारण मुंबई में सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।