‘कभी भी किसी भी चीज को हल्के में न लें’… बिग बी का ब्लॉग फिर बना चर्चा का विषय

मुंबई, 20 अगस्त (वेब वार्ता)। बॉलीवुड के शहंशाह और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन सिर्फ फिल्मों के लिए नहीं जाने जाते, बल्कि अपने सोशल मीडिया पोस्ट और अपने विचारों के लिए भी पहचाने जाते हैं। चाहे वो मंच पर हों, स्क्रीन पर हों, या फिर ब्लॉग के पोस्ट, उसमें लिखे शब्द हमेशा सीधे दिल को छू जाते हैं। एक बार फिर बिग बी ने अपने ब्लॉग को लेकर सुर्खियों में हैं।

हाल ही में उन्होंने अपने आधिकारिक ब्लॉग पर ‘कौन बनेगा करोड़पति 17’ के सेट से कई तस्वीरें साझा कीं। इन तस्वीरों में बिग बी कैमरे के सामने अपने खास अंदाज में मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे की चमक यह साफ दिखाती है कि वे आज भी अपने काम को पूरी लगन और मेहनत से करते हैं।

इस ब्लॉग की शुरुआत करते हुए बिग बी ने लिखा, ”कभी भी किसी भी चीज को हल्के में न लें।”

अभिताभ ने उस स्थिति की ओर इशारा भी किया, जहां लोग अधिकार या ताकत के आगे झुक जाते हैं, और सही फैसला लेने में हिचकिचाते हैं। इस पर उन्होंने लिखा, ”कभी-कभी हम अधिकारों के सामने झुकते हैं, और अगर सही मायने में झुकें, तो यह ठीक भी होता है, लेकिन अक्सर लोग खुद को ऐसे हालात में पाते हैं, जहां वे सही को लेकर असमंजस में होते हैं… और फिर वे बस किनारे बैठे रहते हैं।”

इसके आगे बिग बी एक सीधा और सच्चा रास्ता सुझाते हैं और वह अपने पिता हरिवंशराय बच्चन की कविता ‘मधुशाला’ का जिक्र करते हुए समझाने की कोशिश करते हैं कि दुनिया चाहे कितने भी रास्ते बताए, लेकिन अगर तुम एक राह पकड़कर उस पर लगातार चलते रहो, तो मंजिल जरूर मिलेगी।

अपने विचार साझा करते हुए वह लिखते हैं, “अलग-अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला!!”

आगे वह बताते हैं कि तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, लगातार चलते रहना। यही लगन और धैर्य सफलता की कुंजी है। उन्होंने लिखा, ”तुम्हारी आखिरी मंजिल तक पहुंचने के लिए बस एक ही रास्ता है, उसी पर चलते रहो और तुम वहां पहुंच जाओगे।”

इसके आगे अमिताभ भावुक होते हुए लिखते हैं, “कभी-कभी जो मिलते हैं, छोड़ते नहीं, तो क्या किया जाए?”… यानी कुछ रिश्ते, यादें या लम्हे ऐसे होते हैं जो हमें छोड़ते ही नहीं, और फिर हम मजबूरी में उनसे विदा लेते हैं।

