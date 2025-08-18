लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
ज़रा हटके

लंदन की सड़कों पर छाता लेकर अनुष्का के साथ घूमते दिखे विराट

On
लंदन की सड़कों पर छाता लेकर अनुष्का के साथ घूमते दिखे विराट

लंदन, 18 अगस्त (वेब वार्ता)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली आजकल अपने परिवार के साथ लंदन में रह रहे हैं। विराट का लंदन में भी एक घर है।

विराट और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा अपने दूसरे बच्चे के जन्म के बाद से ही ज्यादातर समय लंदन में ही बिता रहें हैं। विराट ने टी20 और टेस्ट प्रारुप को अलविदा कह दिया है।

ऐसे में अब वह केवल एकदिवसीय प्रारुप ही खेल रहे हैं। जिसमें उन्हें अक्टूबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज खेलनी है। ऐसे में इस खाली समय में विराट अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ लंदन की सड़कों पर घूमते हुए दिखे। इसका एक वीडियो भी आया है।

इसमें वह लोगों से बातचीत करते और हंसते हुए दिखायी दिये। उनके एक हाथ में काला छाता है जबकि दूसरे हाथ में पानी की बोतल है। उन्होंने भारतीय टीम के इंग्लैंड दौरे से पहले ही टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था।

कोहली ने भारतीय टीम के लिए 123 टेस्ट में 30 शतकों और 31 अर्धशतकों के साथ ही कुल 9230 रन बनाए हैं। उनके नाम कप्तान के तौर पर भारतीय टीम की ओर से सबसे अधिक टेस्ट जीतने का रिकॉर्ड भी है। कोहली की कप्तानी में ही भारतीय टीम ने साल 2014 से 2021 तक 68 टेस्ट मैच खेले और 40 जीते हैं।

उनके नाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 27,500 से अधिक रन हैं। उन्होंने पिछले साल टी20 विश्वकप के बाद इस प्रारुपस से संन्यास ले लिया था। अब उनकी नजरें अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में बेहतर प्रदर्शन पर लगी हुई हैं।

उनके पास श्रीलंका के कुमार संगकारा से इस प्रारूप में रनों के मामले में आगे निकलने का अवसर है। संगकारा ने 404 एकदिवसीय में 14,234 रन बनाए थे जबकि कोहली के नाम 302 एकदिवसीय में 14,181 रन हैं।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Virat Kohli Anushka Sharma

Related Posts

लंदन की सड़कों पर छाता लेकर अनुष्का के साथ घूमते दिखे विराट

लंदन की सड़कों पर छाता लेकर अनुष्का के साथ घूमते दिखे विराट

रोहित, कोहली वनडे में असाधारण, जब तक अच्छा कर रहे तब तक खेलना चाहिए: गांगुली

रोहित, कोहली वनडे में असाधारण, जब तक अच्छा कर रहे तब तक खेलना चाहिए: गांगुली