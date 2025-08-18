दो भाइयों की पढ़ाई की ज़िम्मेदारी उठाई अभिनेता सोनू सूद ने

मुंबई, 18 अगस्त (वेब वार्ता)। बिहार के दरभंगा से एक मार्मिक वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें दो छोटे भाई एक साइकिल पर दिखते हैं बड़ा भाई साइकिल चला रहा है और छोटा भाई पीछे बैठा गर्व से तिरंगा थामे हुए है। पिता के निधन के बाद भी बड़ा भाई हिम्मत से पैडल मारता दिखता है। यह वीडियो सोनू सूद को अंदर तक छू गया।

उन्होंने तुरंत आगे आकर इन दोनों बच्चों की शिक्षा की पूरी ज़िम्मेदारी लेने की घोषणा की। अपने वादे को साझा करते हुए सोनू सूद ने कहा सोमवार से दोनों भाई स्कूल जाएंगे। मैं नंबर भेज रहा हूं। अपना स्कूल बैग पैक कर लीजिए।

जब इन बच्चों की कहानी पूछी गई, तो बड़े भाई ने बताया कि पिता के गुजर जाने के बाद उनकी मां मुंबई में घरेलू काम करती हैं और बड़ी बहन घर संभालती है। परिवार चलाने के लिए उसे खुद स्कूल छोड़कर टोपी बनाने की फैक्ट्री में काम करना पड़ा।

लेकिन उसने ठान लिया है कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, अपने छोटे भाई की पढ़ाई नहीं रुकने देगा। सोनू सूद की यह रियल लाइफ हीरो वाली छवि उन्हें देश के सबसे प्रिय लोगों में से एक बना चुकी है।

महामारी के समय से ही वे ज़रूरतमंदों के साथ खड़े रहे हैं- चाहे वह प्रवासी मज़दूरों की मदद हो या गरीब बच्चों की शिक्षा। उनकी यह नई पहल एक बार फिर साबित करती है कि वे न सिर्फ़ पर्दे पर बल्कि असल ज़िंदगी में भी एक सच्चे हीरो हैं -एक ऐसा इंसान जिसकी करुणा उसके अभिनय से कहीं ज़्यादा प्रभावशाली है।

बता दें कि अभिनेता और समाजसेवी सोनू सूद का दिल जीतने वाला काम कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार उनकी भावुक पहल हर किसी के दिलों को छू रहा है।