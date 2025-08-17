लोकतेज WhatsApp channel
कारोबार

जीएसटी सुधार और वैश्विक संकेत तय करेंगे बाजार की दिशा

कच्चे तेल में उतार-चढ़ाव, डॉलर-रुपया विनिमय दर निवेशकों की रणनीति प्रभावित कर सकते हैं 

मुंबई, 17 अगस्त (वेब वार्ता)। घरेलू शेयर बाजारों में पिछले सप्ताह देखी गई तेजी के बाद इस सप्ताह में निवेशकों की निगाहें मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित जीएसटी सुधारों और वैश्विक आर्थिक संकेतों पर टिकी रहेंगी।

अनुमान है कि सरकार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में कुछ अहम बदलावों की घोषणा कर सकती है, जिससे बाजार में सकारात्मक माहौल बन सकता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जीएसटी प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और सरल बनाने की दिशा में बड़े कदम उठाए जा सकते हैं।

इससे व्यापारियों और कंपनियों को कर अनुपालन में राहत मिलने की संभावना है। विशेष रूप से उपभोक्ता वस्तुओं, ऑटोमोबाइल, और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों को इसका सीधा लाभ मिल सकता है। हालांकि, निवेशक सुधारों की प्रकृति और विस्तार से जानकारी मिलने तक सतर्क रुख अपना सकते हैं।

यदि सुधार व्यावहारिक और दूरगामी हुए, तो बाजार में और तेजी देखने को मिल सकती है। इसी बीच वैश्विक कारक भी बाजार की चाल को प्रभावित करेंगे। अमेरिका और चीन की आर्थिक स्थिति, फेडरल रिजर्व की ब्याज दर नीति, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, और डॉलर-रुपया विनिमय दर जैसे कारक निवेशकों की रणनीति को प्रभावित कर सकते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह सप्ताह बाजार के लिए निर्णायक हो सकता है। निवेशकों को सतर्क रहकर निर्णय लेने की सलाह दी जा रही है, खासकर तब जब घरेलू नीति और वैश्विक घटनाएँ दोनों ही मोर्चों पर हलचल तेज है।

