फ्रैक्टल एनालिटिक्स ने 4,900 करोड़ रुपये के आईपीओ के लिए दस्तावेज दाखिल किए

नयी दिल्ली, 13 अगस्त (भाषा) कृत्रिम मेघा (एआई) समाधान प्रदाता फ्रैक्टल एनालिटिक्स ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिये 4,900 करोड़ रुपये जुटाने के लिए बाजार नियामक सेबी के पास अपने शुरुआती दस्तावेज दाखिल किए हैं।

मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों के अनुसार, सांकेतित मूल्य पर मुंबई मुख्यालय वाली इस कंपनी का मूल्य 3.5 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो सकता है।

अगर यह कंपनी सूचीबद्ध हो जाती है तो यह पहली बार होगा जब कोई भारतीय एआई-केंद्रित कंपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध होगी।

मंगलवार को दाखिल दस्तावेजों (डीआरएचपी) के अनुसार, आईपीओ में, कंपनी 1,279.3 करोड़ रुपये तक के नए शेयर जारी करेगी। इसके अलावा, मौजूदा निवेशक 3,620.7 करोड़ रुपये तक की बिक्री पेशकश (ओएफएस) लाएंगे।