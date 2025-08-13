दौड़ने से नशे की लत से छुटकारा पाने में मिल सकती है मदद

ओटावा, 13 अगस्त (द कन्वरसेशन) नशे की लत एक व्यापक स्वास्थ्य समस्या है, जो हर पांच में से एक कनाडाई को उनके जीवनकाल में प्रभावित करेगी। उदाहरण के लिए नशीले पदार्थों की लत ने कई शहरों में उनके अत्यधिक सेवन का संकट खड़ा कर दिया है।

लत का इलाज चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि अलग-अलग लोगों पर अलग-अलग तरीके काम करते हैं। कुछ प्रांत जबरन इलाज पर विचार कर रहे हैं, और ऐसे तरीकों को और बढ़ावा दे रहे हैं जिनकी सफलता अब तक सीमित ही रही है।

नशा और खेल पर शोध करने वाले सामाजिक कार्य शोधकर्ताओं के रूप में, हमारा मानना है कि अब वैकल्पिक तरीकों पर विचार करने का समय आ गया है।

ऊपरी तौर पर देखें तो नशे से छुटकारा पाना बस किसी पदार्थ को पीना या सूंघना छोड़ने का निर्णय लेने जितना आसान लग सकता है। हालांकि, यह उससे कहीं अधिक जटिल है।

लत किसी पदार्थ के साथ एक रिश्ते जैसी होती है। इस दृष्टि से देखें तो, लत से उबरने को उस रिश्ते से आगे बढ़ने की प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है, जिसमें उसके बिना अलग तरह से जीना सीखना पड़ता है।

शोध से पता चलता है कि व्यायाम लत से छुटकारा पाने में मदद कर सकता है। यह एक नशामुक्त आनंद है, जो मूड को बेहतर कर सकता है, लालसा (क्रेविंग्स) और मानसिक स्वास्थ्य के लक्षणों को कम कर सकता है, जिससे दोबारा नशे में लौटने से बचाव हो सकता है।

हालांकि, अमेरिका में विशेष रूप से नशे से छुटकारा पाने के लिए दौड़ने वाले लोगों के समूह मौजूद हैं, लेकिन अधिकतर शोध नशा-उपचार के दौरान क्लीनिक में ट्रेडमिल पर किए गए हैं। इससे कई सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं जैसे लोग समय के साथ लत से उबरने की अपनी प्रक्रिया में दौड़ का उपयोग कैसे करते हैं, इससे किसे लाभ होता है और क्यों।

हम यह समझना चाहते थे कि दौड़ने से लोगों को नशीले पदार्थ या शराब के इस्तेमाल से नशामुक्त जीवन की ओर बढ़ने में कैसे मदद मिलती है। उदाहरण के लिए:

1) समय के साथ दौड़ने के अनुभव कैसे बढ़े और उन्होंने नशीली दवाओं या शराब की जगह कैसे ले ली?

2) व्यक्ति द्वारा अनुभव की गई संवेदनाएं (दिल की धड़कन, सांस लेना) और पर्यावरण (शहर का शोर, प्रकृति की आवाज़ें) ने दौड़ने और शरीर के साथ उसके रिश्ते को कैसे आकार दिया?

3) समुदाय, साजोसामान, लक्ष्य और दौड़ का क्या महत्व है?

हमने 11 ऐसे लोगों के साथ दौड़ लगायी जो नशे की लत से जूझ रहे थे और जिन्होंने अपनी लत से उबरने के लिए दौड़ने का सहारा लिया था और हमने उनसे उनके अनुभवों के बारे में बात की। अधिकांश लोगों ने शराब को नशे का मुख्य स्रोत बताया।

नतीजे बताते हैं कि नशीले पदार्थ या शराब के इर्द-गिर्द सिमटा जीवन धीरे-धीरे दौड़ने से व्यवस्थित हो गया।

शुरुआत में ज्यादातर प्रतिभागी वजन घटाने के लक्ष्यों से प्रेरित थे, न कि स्वास्थ्य लाभ से। वे दौड़ने की तैयारी के दौरान भी मादक पदार्थों का सेवन करते रहे, कभी-कभी लंबी दौड़ शुरू करने से पहले थोड़ी शराब पी लेते थे।

जैसे-जैसे लक्ष्य पूरे होते गए, दौड़ लंबी और तेज होती गई। नयी चुनौतियों ने संरचित प्रशिक्षण, बेहतर पोषण और नींद को बढ़ावा दिया और जैसे-जैसे जीवन दौड़ने के इर्द-गिर्द सिमटा, मादक पदार्थों का सेवन धीरे-धीरे कम होता गया।

लत अक्सर दोस्तों और परिवार के साथ रिश्तों को भी तनावपूर्ण बनाती है, इसलिए यह अकेलेपन का अनुभव करा सकती है। अकेलेपन से जूझ रहे व्यक्ति के लिए यह कल्पना करना भी मुश्किल हो जाता है कि एक और नयी जिंदगी भी हो सकती है। अकेलेपन को कम करना लत से उबरने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन जब कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से नाज़ुक महसूस करता है, तो दूसरों के साथ होना बहुत संवेदनशील स्थिति हो सकता है।

इस अध्ययन में दौड़ने में लचीलापन महत्वपूर्ण था। चूंकि इसे अकेले या समूह में किया जा सकता है, तो प्रतिभागी अपनी सुविधा के अनुसार दौड़ सकते थे। दौड़ने के जूतों पर हल्की-फुल्की बातचीत के माध्यम से, प्रतिभागियों ने नए दोस्त बनाने के प्रयोग किए।

ये चर्चाएं और संबंध समय के साथ-साथ और अधिक गहरे होते गए।

हमारे अध्ययन के प्रतिभागियों के लिए, लत से उबरने की शुरुआत शरीर से हुई। दौड़ ने जो संगठित ढांचा प्रदान किया, जिसमें ठोस लक्ष्य और उनकी उपलब्धियों को समर्थन देने वाला एक समुदाय शामिल था, उसने प्रतिभागियों को नशे के इस्तेमाल में बदलाव करने का फैसला लेने से पहले ही एक नए जीवन की कल्पना करना संभव बना दिया।

दौड़ ने उनमें बेहतर जीवन की उम्मीद जगाई, जिसे उन्होंने उसी जोश और उत्साह से अपनाया, जैसा कि ‘फिनिश लाइन’ पर गूंजती आवाजों में महसूस होता है।