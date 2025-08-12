भारत-सिंगापुर गोलमेज सम्मेलन की तीसरे दौर की बैठक बुधवार होगी

नई दिल्ली, 12 अगस्त (वेब वार्ता)। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने मंगलवार को कहा कि भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन (आईएसएमआर) का तीसरा दौर 13 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।

तीसरे आईएसएमआर में भाग लेने वाले भारतीय मंत्री हैं: वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण; विदेश मंत्री एस. जयशंकर; वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल; और रेल, सूचना एवं प्रसारण, तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव।

सिंगापुर के मंत्री जो इसमें भाग लेंगे, वे हैं: उप प्रधानमंत्री एवं व्यापार एवं उद्योग मंत्री गान किम योंग; राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वय मंत्री एवं गृह मंत्री के. षणमुगम; विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन; डिजिटल विकास एवं सूचना मंत्री जोसेफिन टीओ; जनशक्ति मंत्री टैन सी लेंग; और कार्यवाहक परिवहन मंत्री जेफरी सिओ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित, आईएसएमआर भारत-सिंगापुर सहयोग के लिए एक नया एजेंडा निर्धारित करने हेतु एक अनूठा तंत्र है। इसकी उद्घाटन बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में और दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में आयोजित की गई थी।

भारत और सिंगापुर एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि आईएसएमआर का तीसरा दौर हमारे द्विपक्षीय संबंधों को और व्यापक एवं गहन बनाने के अवसरों की पहचान करेगा।

इस घनिष्ठ संबंध को चिह्नित करते हुए, 9 अगस्त को विदेश मंत्री जयशंकर ने सिंगापुर को उसके 60वें राष्ट्रीय दिवस पर बधाई दी और दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों की सराहना की।

जयशंकर ने कहा, "विदेश मंत्री @विवियनबाला, सिंगापुर सरकार और सिंगापुर के लोगों को उनके 60वें राष्ट्रीय दिवस पर बधाई।" उन्होंने आगे कहा, "हमारी स्थायी मित्रता और बहुआयामी सहयोग को संजोए रखें।"

द्विपक्षीय संबंधों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, विदेश मंत्रालय (एमईए) ने बताया कि पिछले महीने, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अपनी सिंगापुर यात्रा के दौरान कई व्यापक उच्च-स्तरीय वार्ताएँ कीं, जिससे भारत द्वारा सिंगापुर के साथ अपने संबंधों को दिए जाने वाले महत्व पर ज़ोर दिया गया।

विदेश मंत्री जयशंकर ने 13 जुलाई को सिंगापुर का दौरा किया। इस दौरान, उन्होंने सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम से मुलाकात की और उप-प्रधानमंत्री एवं व्यापार एवं उद्योग मंत्री गान किम योंग और विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन के साथ बैठकें कीं।

इन मुलाकातों के दौरान, नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा और भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन (आईएसएमआर) के दूसरे दौर के परिणामों की प्रगति की समीक्षा की। चर्चा के प्रमुख क्षेत्रों में निवेश, औद्योगिक पार्क, सेमीकंडक्टर, बुनियादी ढाँचा, कौशल विकास और कनेक्टिविटी शामिल थे।

उन्होंने आसियान, हिंद-प्रशांत और वैश्विक विकास पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया। आर्थिक संबंधों को और मज़बूत करते हुए, विदेश मंत्री जयशंकर ने पूर्व वरिष्ठ मंत्री एवं राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वय मंत्री तथा टेमासेक होल्डिंग्स के मनोनीत अध्यक्ष, टीओ ची हेन से मुलाकात की। उनकी चर्चा भारत में हो रहे बदलावों और टेमासेक के लिए देश में अपने निवेश का विस्तार करने के अवसरों पर केंद्रित रही।