दिनेशलाल यादव निरहुआ की फिल्म बलमा बड़ा नादान 2 का फर्स्ट लुक रिलीज

मुंबई, 10 अगस्त (वेब वार्ता)। भोजपुरी सिनेमा के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ की आने वाली फिल्म ‘बलमा बड़ा नादान 2’ का फर्स्ट लुक रिलीज़ हो गया है।

फिल्म बलमा बड़ा नादान 2 के फर्स्ट लुक में निरहुआ सेहरे में सजे नजर आ रहे हैं, जो फिल्म की कहानी में शादी और रिश्तों से जुड़े रोचक मोड़ की ओर इशारा करता है। पोस्टर में उनका गंभीर और प्रभावशाली अंदाज दर्शकों की उत्सुकता को और बढ़ा रहा है।

फिल्म का यह फर्स्ट लुक एमएडीजेड मूवीज और आलम ब्रदर्स प्रोडक्शन के बैनर तले पेश किया गया है, जिसे ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन और राजकुमार सिंह प्रस्तुत कर रहे हैं।

निरहुआ ने कहा कि यह सिर्फ एक मनोरंजक कहानी नहीं है, बल्कि इसमें भावनाओं, रिश्तों और समाज के बदलते नजरिए को भी दिखाया गया है। उन्होंने बताया कि पहले भाग को दर्शकों ने जिस तरह प्यार दिया, उसने टीम का हौसला बढ़ाया है और इस बार इसे और बड़े स्तर पर बनाया गया है।

फिल्म में दर्शकों को दमदार एक्शन, दिल को छू लेने वाले गाने और पारिवारिक ड्रामा का ऐसा मेल मिलेगा, जो उन्हें शुरू से अंत तक बांधे रखेगा। पोस्टर में जो लुक दिख रहा है, वह फिल्म की कहानी के अहम मोड़ से जुड़ा है और दर्शक थिएटर में इसे देखकर जरूर चौंक जाएंगे।

इस फिल्म का निर्देशन और कथा लेखन महमूद आलम ने किया है। निर्माता महमूद आलम और समीर आफताब ,जबकि सह-निर्माता मकसूद आलम, मंसूर आलम, सल्लाउद्दीन और साहेब हुसैन हैं।

फिल्म के गीत प्यारे लाल यादव, विनय बिहारी और जाहिद अख्तर ने लिखे हैं, जबकि संगीत मधुकर आनंद का है। इस फिल्म में निरहुआ के साथ ऋचा दीक्षित, विजय महादेव गोस्वामी, पुष्पा वर्मा, संजय पांडेय, मनोज सिंह टाइगर, अनूप अरोड़ा, अंजली चौहान, कादिर शेख, रत्नेश वर्मावाल, नीलम पांडेय, जय प्रसाद, फारुख अंसारी, कलामुदिन, दिनेश लहरी और रवि राज जैसे दिग्गज और प्रतिभाशाली कलाकार नजर आएंगे।