उत्तरकाशी आपदा : भारतीय सेना ने गुजरात के 10 तीर्थयात्रियों का किया रेस्क्यू, परिवारों से मिलाया

नई दिल्ली, 08 अगस्त (वेब वार्ता)। उत्तराखंड के धराली में आपदा के कारण फंसे गुजरात के बनासकांठा जिले के 10 तीर्थयात्रियों को भारतीय सेना ने बचा लिया है। सेना ने बनासकांठा जिले के 10 तीर्थयात्रियों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर उन्हें ऋषिकेश पहुंचा दिया है।

ये तीर्थयात्री बनासकांठा जिले के भाभर तालुका में स्थित चिचोदरा गांव के निवासी हैं, जो धार्मिक यात्रा पर उत्तराखंड आए थे। 5 अगस्त को आपदा के कारण उनका अपने परिवार से संपर्क टूट गया था। लगातार दो दिनों तक संपर्क न होने से परिवारों की चिंता बढ़ गई थी।

सौभाग्य से 7 अगस्त को दोपहर 4 बजे संचार बहाल होने पर वीडियो कॉल के जरिए परिवारों ने अपने परिवार वालों से बात की, जिससे उन्होंने राहत की सांस ली।

अधिकारियों के अनुसार, सेना ने 11 में से 10 तीर्थयात्रियों को हेलीकॉप्टर से आपदा क्षेत्र से निकालकर ऋषिकेश पहुंचाया है। वे अब बनासकांठा लौट रहे हैं। बचाए गए तीर्थयात्रियों में से एक ने स्वेच्छा से अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला किया।

धराली में बादल फटने से सड़क संपर्क और संचार व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। भारतीय सेना ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सैटेलाइट और रेडियो रिले सिस्टम स्थापित किए, जिससे फंसे लोगों और उनके परिवारों के बीच सैटेलाइट इंटरनेट के जरिए संपर्क स्थापित हो सका।

इसके साथ ही, सेना की इंजीनियर रेजिमेंट ने धराली और मुखवा गांव के बीच पहुंच बहाल करने के लिए महत्वपूर्ण निर्माण और मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है।

उत्तरकाशी पुलिस के अनुसार, भारतीय सेना, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), स्थानीय पुलिस, अग्निशमन सेवाएं, और राजस्व विभाग की टीमें पूरे जोर-शोर से राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं।

फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से मातली के आईटीबीपी कैंप तक पहुंचाया जा रहा है और यह कार्य सुबह से जारी है। क्षेत्र पूरी तरह खाली होने तक यह अभियान चलेगा।