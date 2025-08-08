‘7 पैडल’ एमएस धोनी का नया स्पोर्ट्स वेंचर, चेन्नई में लॉन्च

चेन्नई, 08 अगस्त (वेब वार्ता)। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी ने अपने चेन्नई में एक नए खेल वेंचर '7पैडल' की शुरुआत की है। यह नया वेंचर पैडल टेनिस और पिकलबॉल जैसे उभरते खेलों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है।

इस खेल वेंचर का उद्घाटन धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ और मशहूर संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदर के साथ मिलकर किया। '7पैडल' चेन्नई में 20,000 वर्ग फुट के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें तीन पैडल टेनिस कोर्ट और एक पिकलबॉल कोर्ट शामिल हैं।

इसके अलावा, इसमें एक स्विमिंग पूल, जिम, रिकवरी रूम और एक कैफे जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। '7पैडल न केवल पेशेवर खिलाड़ियों, बल्कि आम लोगों और खेल प्रेमियों के लिए भी खुला है. चेन्नई के साथ धोनी का रिश्ता किसी से छिपा नहीं है।

चेन्नई सुपर किंग्स के साथ उनकी लंबी साझेदारी और इस शहर के फैंस का अटूट समर्थन इस रिश्ते को और मजबूत करता है। '7पैडल' को लॉन्च करते हुए धोनी ने इसे चेन्नई के लिए अपना सिंबल ऑफ ग्रेटिट्यूट बताया. एमएस धोनी ने कहा, 'चेन्नई हमेशा मेरे लिए खास रही है।

शहर ने मुझे मैदान के अंदर और बाहर बहुत कुछ दिया है और यहां अपना पहला पैडल सेंटर लॉन्च करना सही लगता है। पैडल रोमांचक है. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पेशेवर ही नहीं, बल्कि कोई भी इस खेल को आजमा सकता है।

मैं चाहता हूं कि 7 पैडल एक ऐसी जगह बने जहां एथलीट, परिवार और फिटनेस प्रेमी सभी को अपना स्थान मिले।' धोनी को भी कई बार पिकलबॉल खेलते हुए देखा जा चुका है।

खासकर दुबई में एक तैरते हुए कोर्ट पर ऋषभ पंत के साथ पिकलबॉल खेलते हुए उनका एक वीडियो काफी वायरल हुआ था।खेलों की दुनिया में पिकलबॉल बड़ी तेजी से अपने पैर पसार रहा है।