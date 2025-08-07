सूरत : आलोक अग्रवाल हत्याकांड को लेकर उबाल, राजस्थान एवं अग्रवाल समाज ने पुलिस आयुक्त को सौंपा ज्ञापन

सूरत। हाल ही में हुई व्यवसायी आलोक अग्रवाल की निर्मम हत्या को लेकर सूरत में राजस्थान एवं अग्रवाल समाज के लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। पर्वत पाटिया क्षेत्र में समाज के सैकड़ों लोग एकत्रित होकर जिला पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंचे और आरोपी को फांसी की सजा दिलाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में समाजजनों ने मांग की कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और दोषी को शीघ्र सजा सुनाई जाए, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और समाज में कानून के प्रति विश्वास बना रहे।

मृतक आलोक अग्रवाल के परिजनों और समाज के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने मीडिया से बातचीत में बताया कि यह हत्या न केवल क्रूरतापूर्ण, बल्कि पूरी तरह से अमानवीय थी। आरोपी ने चाकू से बार-बार वार कर आलोक अग्रवाल की हत्या की, और यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है।

समाज का कहना है कि इस प्रकार की जघन्य घटनाएं समाज के भीतर असुरक्षा और भय का माहौल पैदा करती हैं। यदि समय रहते दोषियों को कड़ी सजा नहीं दी गई, तो समाज में अपराधियों के हौसले और बढ़ेंगे।

विरोध प्रदर्शन के दौरान समाज के लोगों ने हाथों में बैनर, पोस्टर और तख्तियां लेकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने राज्य के गृह मंत्री से भी मांग की कि वे इस मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप कर न्यायिक प्रक्रिया को तेज करें, ताकि पीड़ित परिवार को शीघ्र और संतोषजनक न्याय मिल सके।

समाज ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक दोषी को कठोरतम सजा नहीं दी जाती, उनका आंदोलन जारी रहेगा।