भारत के विकासशील क्षेत्रों को सशक्त बनाते हुए: भारत नेटवर्क ग्रुप (BNG) का भव्य शुभारंभ

नोएडा (उत्तर प्रदेश), अगस्त 1: भारत नेटवर्क ग्रुप (BNG), एक अगली पीढ़ी का मल्टी-ब्रांड प्लेटफ़ॉर्म, आज आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया। यह समूह भारत के कुछ प्रमुख मीडिया, टेक्नोलॉजी, शिक्षा और कंज्यूमर ब्रांड्स को एकीकृत करते हुए एक साझा विज़न के तहत एक ही नेटवर्क में लाता है।

BNG के अंतर्गत आने वाले प्रमुख ब्रांड्स में शामिल हैं — The Founder Media, The Banker Media, The Educator Media, Tech Disruptor Media, O2-Gears, Boothify और NetconX — जो अपने-अपने क्षेत्रों में अग्रणी हैं।

डॉ. आशीष श्रीवास्तव, संस्थापक और निदेशक, BNG ने कहा, "BNG केवल एक नेटवर्क नहीं है, बल्कि यह एक पहल है। हम मानते हैं कि भारत की अगली छलांग क्षेत्रीय सहयोग, फोकस्ड स्टोरीटेलिंग और डिजिटल-फर्स्ट सेवाओं के ज़रिए ही संभव है। हम भारत का भविष्य ब्रांड दर ब्रांड बना रहे हैं।"

डॉ. अनुपम गुप्ता, सह-संस्थापक एवं निदेशक ने कहा, "यह केवल कंपनियों का समूह नहीं, बल्कि एक मानसिकता का परिवर्तन है — जहां विकास उद्देश्यपूर्ण हो सकता है, कंटेंट प्रभावशाली हो सकता है और नेटवर्क स्थायी परिवर्तन ला सकते हैं।"

वैभव कुमार, उपाध्यक्ष, BNG ने कहा, "BNG की नींव एक सरल विचार पर रखी गई — जटिलता को सरल बनाना। विभिन्न क्षेत्रों में हमने बिखरी हुई आवाज़ें देखीं, जिन्हें अब हम एक छत के नीचे ला रहे हैं — ताकि उनकी पहुंच बढ़े, उनका विकास तेज़ हो और वे भारत को अधिक सशक्त रूप से सेवा दे सकें।"

BNG के अंतर्गत प्रत्येक ब्रांड स्वतंत्र रूप से कार्य करता रहेगा, लेकिन उन्हें साझा संसाधनों, तकनीक, रणनीतिक मार्गदर्शन और बाज़ार तक पहुँच जैसे लाभ मिलेंगे

The Founder Media – टेक स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स और फाउंडर्स की कहानियाँ पेश करने वाला कंटेंट-फर्स्ट प्लेटफ़ॉर्म

The Banker Media – BFSI और फिनटेक सेक्टर के लिए रिसर्च, इनसाइट्स और अवॉर्ड्स पर केंद्रित

The Educator Media – छात्रों और संस्थानों के लिए रैंकिंग, प्लेसमेंट और अकादमिक खोज को समर्पित

Tech Disruptor Media – एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी, CIO लीडरशिप और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस

O2-Gears – भारत के लिए बनाए गए स्मार्ट वियरेबल्स और ऑडियो एक्सेसरीज़ का कंज्यूमर ब्रांड

Boothify – ब्रांड्स और एक्सपोज़ के लिए डिज़ाइन-टू-डिलीवरी ईवेंट मैनेजमेंट

NetconX – डिजिटल व आईटी समाधान, क्लाउड सर्विसेस और कंसल्टिंग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी

मीडिया, इवेंट्स, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर ब्रांड्स के संगम से BNG भारत के इनोवेशन इकोसिस्टम में एक "फोर्स मल्टीप्लायर" बनने के लिए तैयार है। यह नेटवर्क उद्योग-नेतृत्व वाले समिट्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, मैगज़ीन और टेक-संचालित समाधान पेश करता है।

BNG का लॉन्च अभियान "एक दृष्टि। अनेक आवाज़ें। एक नेटवर्क।" इस उद्देश्य को दर्शाता है कि कैसे BNG भारत के विकासशील क्षेत्रों को एक साथ लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

भारत नेटवर्क ग्रुप (BNG) के बारे में

भारत नेटवर्क ग्रुप एक मल्टी-ब्रांड इकोसिस्टम है, जो मीडिया, तकनीक, शिक्षा, जीवनशैली और इवेंट्स के एकीकृत प्लेटफार्म्स के माध्यम से भारत के भविष्य को आकार देने का कार्य कर रहा है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह पूरे भारत में अपनी उपस्थिति बनाए हुए है।

वेबसाइट: www.bharatnetworkgroup.com

मीडिया से संबंधित जानकारी हेतु संपर्क करें:

ऐश्वर्या सक्सेना

सीनियर एसोसिएट एडिटर, BNG

editor@thefoundermedia.com