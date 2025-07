BEATKINGSMM के लक्ष्य सोनी को IGA 2025 में दो अंतरराष्ट्रीय सम्मान, भारत का नाम रोशन किया

नई दिल्ली, 08 जुलाई: भारत के डिजिटल परिदृश्य में एक ऐतिहासिक क्षण तब दर्ज हुआ जब BEATKINGSMMके संस्थापक और सीईओ लक्ष्य सोनीको International Glory Awards 2025में दो प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाज़ा गया। मुंबई के प्रसिद्ध होटल नोवोटेलमें आयोजित इस भव्य समारोह में बॉलीवुड अभिनेत्री तमन्ना भाटियाने स्वयं उन्हें सम्मानित किया।

यह सम्मान लक्ष्य को उनकी डिजिटल नवाचार, ब्रांड बिल्डिंग क्षमता, और सामाजिक प्रभावको ध्यान में रखते हुए प्रदान किया गया। उन्हें निम्न दो श्रेणियों में यह अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए:

• Digital Entrepreneur of the Year

• Most Impactful Book of the Year (उनकी बहुचर्चित पुस्तक ‘The Social Alchemist’के लिए)

छत्तीसगढ़ से लेकर अंतरराष्ट्रीय मंच तक: एक युवा उद्यमी की प्रेरक यात्रा

छत्तीसगढ़ जैसे अपेक्षाकृत छोटे राज्य से ताल्लुक रखने वाले लक्ष्य सोनीने न केवल भारत में, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी डिजिटल उद्योग में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। एक समय जहां डिजिटल सेवाएं सिर्फ मेट्रो शहरों तक सीमित थीं, लक्ष्य ने अपने स्टार्टअप BEATKINGSMMके माध्यम से इस मिथक को तोड़ा और यह साबित किया कि छोटे शहरों से भी बड़ी सोच जन्म ले सकती है।

BEATKINGSMM ने अब तक 30 करोड़ से अधिक ऑर्डर्ससफलता पूर्वक पूर्ण किए हैं, जो इसे भारत की अग्रणी डिजिटल मार्केटिंग एवं सोशल मीडिया मैनेजमेंट कंपनियों में से एक बनाता है। यह कंपनी विशेष रूप से छोटे ब्रांड्स को इंटरनेशनल लेवल की सर्विसेज़ प्रदान कर उन्हें वैश्विक मंच तक पहुंचाने में सहायक रही है।

‘The Social Alchemist’ — एक पुस्तक जिसने सोच बदल दी

लक्ष्य सोनी द्वारा लिखित पुस्तक ‘The Social Alchemist’को "Most Impactful Book of the Year"का पुरस्कार मिला है। यह किताब ना केवल डिजिटल ब्रांडिंग के तकनीकी पहलुओं पर प्रकाश डालती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे सोशल मीडिया और डिजिटल रणनीतियाँ समाज पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं।

पुस्तक विशेष रूप से उन युवाओं को प्रेरित करती है जो डिजिटल क्रांति का हिस्सा बनकर कुछ अलग करना चाहते हैं। इसमें लक्ष्य ने अपने अनुभवों, संघर्षों और रणनीतियों को बेहद सुलभ और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है।

BEATKINGSMM: भरोसे, गुणवत्ता और परिणाम का प्रतीक

आज BEATKINGSMM सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि डिजिटल पारदर्शिता, क्वालिटी और क्लाइंट सैटिस्फैक्शनका प्रतीक बन चुका है। इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डिजिटल ब्रांड बिल्डिंग, मार्केटिंग ऑटोमेशन और डेटा ड्रिवन कैंपेन शामिल हैं।

इस ब्रांड की सबसे बड़ी विशेषता है — प्रमाणित परिणाम, समयबद्ध डिलीवरी और क्लाइंट-केंद्रित दृष्टिकोण। यही कारण है कि आज BEATKINGSMM न केवल भारत में, बल्कि अमेरिका, दुबई, यूके और सिंगापुर जैसे देशों में भी अपनी सेवा पहुंचा रहा है।

सम्मान से परे — प्रेरणा की मिसाल

लक्ष्य सोनी की यह सफलता इस बात का जीता-जागता उदाहरण है कि जब सोच स्पष्ट हो, नीयत ईमानदार हो और परिश्रम निरंतर हो, तब सफलता केवल लक्ष्य नहीं रह जाती — वह पहचान बन जाती है। छोटे शहरों से निकलकर ग्लोबल स्टेज पर खड़ा होना सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि उन हज़ारों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं।

लक्ष्य का मानना है "डिजिटल प्लेटफॉर्म केवल ब्रांड्स के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी एक बदलाव का माध्यम हो सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि BEATKINGSMM सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर न रहे, बल्कि एक ऐसी क्रांति का हिस्सा बने जो युवाओं को उनकी क्षमताओं से परिचित कराए।"

भविष्य की दृष्टि: युवाओं को सशक्त बनाना

लक्ष्य सोनी अब BEATKINGSMMके माध्यम से एक डिजिटल लर्निंग इकोसिस्टम विकसित करने की योजना पर काम कर रहे हैं, जहाँ युवा उद्यमियों को प्रशिक्षित कर उन्हें डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। वे मानते हैं कि डिजिटल इंडिया का भविष्य तभी सशक्त होगा, जब ग्रामीण और कस्बाई भारत को समान भागीदारी दी जाए।