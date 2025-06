Truefield Realty: NCR की सबसे भरोसेमंद रियल एस्टेट कंपनी की सच्ची कहानी"

नई दिल्ली, जून 26: दिल्ली-एनसीआर के रियल एस्टेट क्षेत्र में तेजी से उभरती हुई कंपनी Truefield Realty Private Limited ने आज अपने काम और ईमानदारी से एक खास पहचान बना ली है। दिल्ली से संचालित यह कंपनी न सिर्फ NCR बल्कि देश के कई हिस्सों में भी लोगों के लिए भरोसे का पर्याय बन चुकी है।

शुरुआत एक सोच से...

2015 में शुरू हुई Truefield Realty को 2023 में प्राइवेट लिमिटेड के रूप में रजिस्टर्ड किया गया। इस कंपनी के डायरेक्टर श्री निखिल सिंह ने जब यह कंपनी शुरू की, तब उनके पास सिर्फ एक विज़न था — "ग्राहकों को घर नहीं, भरोसा देना है।"

आज उनकी सोच और ईमानदारी का नतीजा है कि Truefield Realty को हज़ारों परिवारों ने अपना सपनों का घर दिलाने वाली कंपनी बताया है।

RERA रजिस्टर्ड और कानूनी पारदर्शिता की मिसाल

Truefield Realty एक RERA पंजीकृत कंपनी है जो अपने सभी प्रोजेक्ट्स में कानूनी पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखती है। यही कारण है कि अब तक कंपनी के खिलाफ एक भी लीगल या ग्राहक शिकायत दर्ज नहीं हुई है — जो कि इस इंडस्ट्री में एक बड़ा रिकॉर्ड माना जाता है।

वर्तमान में चल रहे प्रमुख प्रोजेक्ट्स

कंपनी फिलहाल कई हाई-प्रोफाइल टाउनशिप्स पर काम कर रही है, जिनमें शामिल हैं:

• Mohan Residency (Vrindavan) – एक Govt. अप्रूव्ड गेटेड कॉलोनी

• Jewar Township – नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास उभरती स्मार्ट लोकेशन

• Kahtu Shyam Project – धार्मिक आस्था और निवेश का आदर्श मेल

आँकड़े जो भरोसा दिलाते हैं:

3,500+ परिवारों को घर उपलब्ध

100+ इंटीरियर प्रोजेक्ट्स

25+ स्वतंत्र घरों का निर्माण

8 गेटेड टाउनशिप्स और 4 लग्ज़री हाईराइज़ प्रोजेक्ट्स पूरे

RERA, MVDA जैसे सभी ज़रूरी अप्रूवल्स के साथ का

पुरस्कार और मान्यता

Truefield Realty को हाल ही में "Most Trusted Realty Brand – 2024" और "Emerging Developer of the Year" जैसे राष्ट्रीय स्तर के अवॉर्ड मिल चुके हैं। इन अवॉर्ड्स के पीछे सिर्फ कंपनी की सफलता नहीं, बल्कि एक ज़मीन से जुड़े विजन और साफ नीयत की ताकत है।

श्री निखिल सिंह – एक सच्चे लीडर की पहचान

Truefield Realty के डायरेक्टर निखिल सिंह का नाम आज इस इंडस्ट्री में ईमानदारी, पारदर्शिता और जनसेवा के लिए लिया जाता है। उनके अनुसार – "अगर मुनाफा कमाना मकसद होता, तो हम हर ग्राहक से रिश्ता नहीं, सौदा करते।" उनकी नेतृत्व शैली ने न सिर्फ कंपनी को आगे बढ़ाया, बल्कि हजारों ग्राहकों के जीवन में स्थायित्व और खुशियाँ भी दी हैं।

ब्रांच नेटवर्क और विस्तार

Truefield Realty आज सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, इसके ब्रांच ऑफिस कई प्रमुख शहरों में खुल चुके हैं:

• दिल्ली (द्वारका मोड़)

• नोएडा सेक्टर 59

• वैशाली गाजियाबाद

• फरीदाबाद

• मुंबई

• बेंगलुरु

• वृंदावन

सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त उपस्थिति

Truefield Realty अपनी प्रोजेक्ट अपडेट्स, साइट विज़िट्स और ऑफर्स को इंस्टाग्राम जैसे सोशल प्लेटफॉर्म पर भी अपडेट करता रहता है।

• @truefieldrealty



आज जहां रियल एस्टेट सेक्टर में अविश्वास और धोखाधड़ी की खबरें आम हो गई हैं, वहीं Truefield Realty जैसी कंपनियाँ एक उम्मीद की किरण हैं। यह कंपनी न सिर्फ प्रॉपर्टी बेच रही है, बल्कि एक ईमानदारी भरा, सुरक्षित और बेहतर भविष्य भी लोगों को सौंप रही है।

अगर आपने अब तक Truefield Realty के बारे में नहीं सुना, तो शायद आप उस कंपनी से दूर हैं जो आने वाले समय में रियल एस्टेट की दिशा बदलने जा रही है।