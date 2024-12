मुंबई : M | O | C कैंसर केयर एंड रिसर्च सेंटर ने CAR-T थेरेपी में ऐतिहासिक सफलता हासिल की

मुंबई (महाराष्ट्र) [भारत], 30 नवंबर: M | O | C कैंसर केयर ने कैंसर उपचार में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। सेंटर ने अपने पहले मरीज को सफलतापूर्वक डिस्चार्ज किया, जिसने CAR-T सेल थेरेपी के जरिए रिलैप्स्ड रिफ्रैक्टरी डिफ्यूज लार्ज बी-सेल लिम्फोमा (DLBCL) का इलाज कराया। यह उपलब्धि M | O | C को भारत के उन अग्रणी कैंसर केयर संस्थानों में शामिल करती है, जो इस उन्नत और जीवनरक्षक थेरेपी की पेशकश कर रहे हैं। मरीज, जो ठाणे का 60 वर्षीय निवासी है, को 5 नवंबर 2024 को भर्ती किया गया था। वह पिछले तीन वर्षों से रिलैप्स्ड और रिफ्रैक्टरी लिम्फोमा से जूझ रहे थे। पहले किए गए उपचार, जिनमें इम्यूनोथेरेपी भी शामिल थी, असफल रहे थे। CAR-T थेरेपी के बाद, मरीज को कोई जटिलता नहीं हुई और उन्हें 24 नवंबर 2024 को सफलतापूर्वक डिस्चार्ज कर दिया गया।

CAR-T थेरेपी क्या है?

CAR-T (काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी-सेल) थेरेपी कैंसर उपचार में एक क्रांतिकारी प्रगति है। इसमें मरीज के खुद के टी-सेल्स को जेनेटिक रूप से संशोधित किया जाता है ताकि वे कैंसर कोशिकाओं को सटीकता से पहचानकर नष्ट कर सकें। यह थेरेपी आक्रामक और पहले से असाध्य रक्त कैंसर वाले मरीजों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है।इस सफलता को इम्यूनोACT की मदद से संभव बनाया गया, जिनकी CAR-T सेल निर्माण में विशेषज्ञता ने इस परिवर्तनकारी थेरेपी को साकार किया।

ऑन्कोलॉजी केयर में एक बड़ी उपलब्धि

यह उपलब्धि M | O | C की उन्नत थेरेपी और विश्वस्तरीय कैंसर देखभाल प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। M | O | C के हेमेटो-ऑन्कोलॉजिस्ट और BMT विशेषज्ञ, डॉ. सुरज चिरानिया और डॉ. अश्रय कोले, ने कहा,

“CAR-T थेरेपी विशेष रूप से उन मरीजों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनके रिलैप्स्ड और रिफ्रैक्टरी लिम्फोमा में पारंपरिक उपचार विफल हो चुके हैं। यह सफलता जटिल रक्त कैंसर से जूझ रहे मरीजों और उनके परिवारों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है।”

M | O | C कैंसर केयर एंड रिसर्च सेंटर के बारे में

M | O | C पश्चिम भारत में संचालित एक सामुदायिक कैंसर सेंटर की श्रृंखला है। अत्याधुनिक सुविधाओं और विशेषज्ञ ऑन्कोलॉजिस्ट की टीम से सुसज्जित, M | O | C उन्नत उपचार, जैसे CAR-T थेरेपी, प्रदान करने में अग्रणी है, जिससे मरीजों के परिणामों में सुधार हो सके।

CAR-T सफलता की मुख्य बातें

• मरीज का विवरण: 60 वर्षीय पुरुष, ठाणे, मुंबई से

• स्थिति: रिलैप्स्ड रिफ्रैक्टरी डिफ्यूज लार्ज बी-सेल लिम्फोमा (DLBCL)

• उपचार समयरेखा: 5 नवंबर 2024 को भर्ती; 24 नवंबर 2024 को डिस्चार्ज

• पृष्ठभूमि: तीन पूर्व उपचार असफल, जिनमें इम्यूनोथेरेपी शामिल थी

• परिणाम: CAR-T थेरेपी के बाद सफलतापूर्वक रेमिशन प्राप्त

आगे की राह

यह उपलब्धि मुंबई को उन्नत ऑन्कोलॉजी देखभाल के केंद्र के रूप में स्थापित करती है। M | O | C निजी स्वास्थ्य सेवा में नवीन कैंसर उपचार लाने में अग्रणी है, जिससे मरीजों और उनके परिवारों को नई उम्मीद मिल रही है।