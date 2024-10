सबसे आगे GS Yodha, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सफलता की गारंटी

मेरठ (उत्तर प्रदेश), अक्टूबर 04: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बाजार में सैकड़ो पुस्तकें हैं लेकिन इन सभी पुस्तकों को पीछे छोड़ते हुये एक बार फिर GS Yodha ने साबित किया कि I am the Best. जी हां, यह सही है कि इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में GS Yodha पुस्तक से 80-90 प्रतिशत प्रश्न हू-ब-हू आये।

इस अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी एवं राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता Vidya Prakashan Mandirमंदिर के MD Saurabh Jain और CTO Dr Rohit Khokher ने संयुक्त रूप से कहा कि वर्तमान प्रतिस्पर्धा के दौर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के सामने सामान्य अध्ययन (GS) को लेकर कई चुनौतियाँ हैं।

उन्होंने कहा कि दरअसल GS का क्षेत्र इतना व्यापक है कि अभ्यर्थी के लिए परीक्षोपयोगी कंटेंट खोजना और

एक रूपरेखा बनाना कठिन कार्य है। अभ्यर्थियों की इस समस्या को दूर करने के लिए Vidya Prakashan Mandir के Competition Wing की eVidya टीम और Perfect Classes के संचालक विपिन कुमार पोसवाल ने GS Yodha का लेखन कार्य किया।

GS Yodha से 80-90% प्रश्न हू-ब-हू आये

MD Saurabh Jain ने कहा कि यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि विगत 23 अगस्त से 31 अगस्त 2024 तक कुल 10 पालियों में संपन्न हुई ‘उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा’ में GS Yodha पुस्तक से 80 से 90% प्रश्न हू-ब-हू पूछे गये। इसके अलावा SSC CGL 2024 जो 9 सितंबर से शुरू हुई, उसमें भी यह Ratio बरकरार रहा। यह हमारे लिए बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक को विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसमें सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान के व्यापक क्षेत्र को सरल और सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किया गया है। सही मायने में GS Yodha गागर में सागर का उदाहरण है।