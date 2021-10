राम जन्मभूमि के लिए काबुल से आया पानी, मुख्यमंत्री योगी ने किया अभिषेक

अयोध्या, 31 अक्टूबर (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अफगानिस्तान की एक लड़की द्वारा काबुल नदी से भेजा गया जल अयोध्या में भगवान राम को अर्पित किया। मुख्यमंत्री ने काबुल नदी के जल में गंगाजल मिलाकर जलाभिषेक किया। अफगानिस्तान की लड़की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास इस अनुरोध के साथ नदी का जल भेजा था कि इसे राम मंदिर में चढ़ाया जाए।

CM Yogi Adityanath performs 'Jal Abhishek' with Kabul river water at Shree Ram Janmabhoomi in Ayodhya



Water of Kabul river sent by a girl from Afghanistan was mixed with Gangajal & then poured at Ram temple construction site as per PM Modi's instruction: CM Yogi pic.twitter.com/kEHa7w7h80