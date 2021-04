तेलुगु स्टार अल्लू अर्जुन कोरोना संक्रमित

हैदराबाद, 28 अप्रैल (आईएएनएस)| तेलुगु स्टार अल्लू अर्जुन भी कोरोना से संक्रमित हो गये हैं। अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर अपने स्वास्थ्य की जानकारी देते हुए खुद को घर पर आइसोलेट कर लिया है। अर्जुन ने लिखा, "सभी को नमस्कार! मैं कोविड पॉजिटिव हो गया हूं। मैंने खुद को घर पर आइसोलेट कर लिया है और सभी प्रोटोकॉल का पालन कर रहा हूं।"

उन्होंने उन लोगों से भी टेस्ट कराने का आग्रह किया जो उनके संपर्क में आये थे। उन्होंने कहा, "घर पर रहें, सुरक्षित रहें और मौका मिलने पर टीका लगवाएं।" अभिनेता ने साझा किया कि वह ठीक हो रहे हैं और उसके प्रशंसकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आगे कहा, "मैं अपने सभी शुभचिंतकों और प्रशंसकों से अनुरोध करता हूं कि वे मेरी चिंता न करें क्योंकि मैं ठीक कर रहा हूं।"

