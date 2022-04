टेक्नोलॉजी : अगर आपका फोन हो गया चोरी या हो चुका है गुम तो गूगल करेगा आपकी मदद

मोबाइल फोन हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। हम इसे अक्सर अपने साथ रखते है। ऐसे में अक्सर फोन के चोरी होने की खबरें आती रहती है। फोन के चोरी होने पर उपभोक्ता को बहुत तरह की तकलीफ का सामना करना पड़ता है। खास कर फोन में रही जानकारी और डेटा के गम हो जाने जैसी समस्या। ऐसे में चोरी हुए फोन को ढ़ूढ़ने के लिए केंद्र सरकार ने एक वेबसाइट शुरू की है। हालांकि अगर आप आप जल्द से जल्द फोन खोजना चाहते हैं, तो आप गूगल के फाइंड मय डिवाइस Find My Device एप का उपयोग कर सकते हैं। ये ऐप इस काम में आपकी मदद कर सकता है। यह ऐप चोरी हुए फोन को तुरंत ढूढ़ने में मदद करता है। साथ ही अगर फोन कहीं गिर गया है, तो Find my Device की मदद से फोन की करेंट लोकेशन का पता लगाया जा सकता है।

आपको बता दें कि अगरआपका फोन चोरी हो गया हो तो सबसे पहले किसी भी दूसरे स्मार्टफोन में Google Find My Device ऐप को डाउनलोड कर उसे ओपन करें। फिर चोरी हुए फोन में लॉग-इन जीमेल को Google Find My Device ऐप में लॉग-इन करें। इसके बाद चोरी हुये फोन की लाइव लोकेशन पता चल जाएगी, जिससे फोन को ट्रैकर किया जा सकेगा।साथ ही जानकरी मिल जाएगी कि आपके फोन में कितने प्रतिशत बैटरी बची है। इसके Google Find My Device ऐप में तीन अन्य ऑप्शन Play Sound, Secure Device और ERASE Device दिये गये हैं। Play Sound ऑप्शन की मदद से फोन को रिंग करा सकते हैं. फिर फोन साइलेंट में ही क्यों ना हो। साथ ही Secure Device की मदद से चोर को मैसेज भेजकर फोन भेजने को कह सकते हैं। तीसरा ऑप्शन Erase Device है, जिससे फोन के जरूरी डॉक्यूमेंट और फोल्डर को डिलीट किया जा सकता है।

आप ये Google Find My Device ऐप Google Play Store से डाउनलोड कर फोन में इंस्टॉल कर सकते है। यह मात्र 1.8MB का ऐप है। जिसे 100 मिलियन से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है।