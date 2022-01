कुवैत : गोद में शेर को दबोचे चल रही महिला को देखकर हर कोई है हैरान, वायरल हुआ वीडियो

शेर को सबसे खतरनाक जानवरों में से माना जाता है। कोई भी इंसान शेर के आसपास जाने से पहले सौ बार सोचता है। लेकिन एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला एक दहाड़ते हुए शेर को गोद में उठाकर तेजी से भाग रही है। शेर की दहाड़ सुनकर लोग अपने-अपने घरों से बाहर निकले तो सड़क पर यह नजारा देखा तो देखते ही रह गए। मिडिल ईस्ट मॉनिटर के मुताबिक, कुवैत सिटी में पालतू शेर ने अपने बाड़े से भागकर एक रिहायशी इलाके में घुसकर दहशत फैला दी। सबहिया क्षेत्र में स्थानीय अधिकारियों को शेर के दिखने की कई खबरें मिलीं।

ऑनलाइन वायरल हुए फुटेज में, शेर की मालकिन एक महिला उसे अपनी बाहों में लिए हुए चलती दिखाई दे रही है। इस दौरान शेर महिला के पकड़ से आजाद होने के लिए संघर्ष करते हुए और उसे सड़क पर ले जाते समय गुर्राते हुए देखा जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स मुताबिक यह शेर पालतू था और आधी रात घर से भाग गया था। इसके बाद शेर के मालिक ने इसकी जानकारी पुलिस को भी दे दी। सभी शेर की तलाश में रात को ही निकल गए थे और आखिरकार जाकर यह शेर सड़क पर घूमता हुआ मिला। बताया जा रहा है कि यह घटना कुवैत के एक जगह की है और शेर की दहाड़ लोगों के लिए डरावनी साबित हो रही थी।

