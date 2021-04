जानिए क्यों अनुपम खेर ने कहा “आयेगा तो मोदी ही!”

वर्तमान में देश में कोरोना की स्थिति बहुत गंभीर और बेकाबू हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों में हर दिन 3 लाख से अधिक नए संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं। साथ ही हर दिन 2 हजार से अधिक लोग मर रहे हैं। इस सब के बीच लोगों ने सोशल मीडिया पर मोदी सरकार की आलोचना करना शुरू कर दिया है। सेलिब्रिटीज से लेकर आम जनता तक मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। ऐसे में बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर फिर से खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में सामने आए। अनुपम खेर ने एक ट्वीट के जवाब में कहा, “घबराओ मत,आयेगा तो मोदी ही।



आपको बता दें कि देश में कोरोना में संक्रमण विस्फोट के बाद से सोशल मीडिया पर मोदी सरकार की आलोचना शुरू हो गई है। रविवार को भी इसी तरह के आलोचना वाले पोस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट होने लगे लेकिन अनुपम खेर से रहा नहीं गया तो उन्होंने एक ट्वीट का जवाब दिया। उस ट्वीट में सरकार की आलोचना की गई थी। इसका जवाब देते हुए अनुपम खेर ने लिखा, "आदरणीय। ये कुछ ज्यादा ही हो गया। आपके स्टैंडर्ड से भी। करोना एक विपदा है। पूरी दुनिया के लिए। हमने इस महामारी का सामना पहले कभी नहीं किया। सरकार की आलोचना जरूरी है। उनपे तोहमत लगाइए। पर इससे जूझना हम सबकी भी ज़िम्मेदारी है। वैसे घबराइए मत। आएगा तो मोदी ही!! जय हो!"