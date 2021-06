ज़िंदगी के बारे में जानें क्या सोचती है रूबीना दिलैक

मुंबई, (आईएएनएस)| 'बिग बॉस 14' की विजेता और टेलीविजन स्टार रुबीना दिलैक ने इंस्ग्राम पर अपनी खूबसूरत तस्वीर पोस्ट की है। जिसमें वह रेंडम डांस मूव करते नजर आ रही है। फोटोज में रुबीना ने खूबसूरत लहंगे के साथ स्टाइलिश पेस्टल ब्लाउज पहना है। साथ ही उन्होंने मैरून वेलवेट बूट्स के साथ अपने लुक को कंप्लीट किया है।

फोटोज शेयर कर रबिीना ने कैप्शन में लिखा, "जीवन एक सुंदर नृत्य है।" रुबीना की पोस्ट पर 157 हजार से लाइक्स आ चुके हैं। रुबीना ने कुछ सप्ताह पहले कोविड के लिए सकारात्मक परीक्षण किया था। वह शिमला में थी और उन्होंने खुद को वहां क्वारंटाइन कर लिया था। अभिनेत्री अपने प्रशंसकों को अपने स्वास्थ्य के बारे में हर अपडेट देती रहीं। वहीं उनके पति अभिनव शुक्ला इस समय केप टाउन में हैं, जो स्टंट आधारित रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' के 11वें सीजन की शूटिंग कर रहे हैं।