बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच दिखीं कीर्ति कुलहरि, इंस्टाग्राम पर साझा की तस्वीर

मुंबई, 21 अप्रैल (आईएएनएस)| बॉलीवुड अभिनेत्री कीर्ति कुलहरि ने बुधवार को एक तस्वीर साझा की, जिसमें वह पहाड़ों पर दिखाई दे रही हैं। उन्होंने प्रशंसकों के साथ साझा किया कि उन्होंने अपने दम पर 80 किलोमीटर का ट्रैक किया है। फोटो में कीर्ति को बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच आसमान की ओर देखते हुए देखा जा सकता है। हालांकि उन्होंने स्थान का खुलासा नहीं किया है।

कीर्ति ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि वह पर पहाड़ों में काफी ऊंचाई पर हैं और उन्होंने 80 किलोमीटर की ट्रेकिंग की है। उन्होंने बताया कि वह छह दिनों के लिए 12 हजार फीट की ऊंचाई पर हैं और अब वापस आ रही हैं। कीर्ति सोशल मीडिया से कुछ समय के लिए दूर रही थी, जब उन्होंने साहिल सहगल से अलग होने की घोषणा की थी। काम के मोर्चे पर, अभिनेत्री अगली बार मेडिकल थ्रिलर वेब सीरीज 'ह्यूमन' में दिखाई देंगी।

View this post on Instagram A post shared by Kirti Kulhari (@iamkirtikulhari)