बॉलीवुड : रिलीज हुआ आयुष्मान खुराना के अगले फिल्म 'डॉक्टर जी' का धमाकेदार ट्रेलर, इस बार एक मेल गायनोकोलॉजिस्ट के रूप में दिखाई देंगे अभिनेता

Gynaecology department ki har ek naari, padegi #DoctorG pe bhaari!#DoctorG will attend to you in theatres from 14th October 2022 ????????#DoctorGTrailer out now - https://t.co/vjrhxYI5fJ@ayushmannk @Rakulpreet @ShefaliShah_ @anubhuti_k @vineetjaintimes #AmritaPandey