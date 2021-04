फैंस को वर्च्युयल तरीके से गले लगा रहे है अभिषेक बच्चन

मुंबई, 25 अप्रैल (आईएएनएस)| बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन ने रविवार को सभी के लिए वर्चुअल हग भेजे। अभिषेक ने कहा कि हमें ऐसे समय में प्यार फैलाने की जरूरत है। अभिनेता ने सभी से मास्क पहनने की अपील भी की। अभिषेक ने आज एक ट्वीट शेयर किया । जिसमें उन्होंने लिखा "सभी को मेरा वर्चुअल हग, प्यार फैलाइए, इस समय हमें इसकी जरूरत है। और मास्क जरूर लगाइए।"

????



Here’s sending out a huge virtual hug to you all.

RT and spread the love.

In times like these, we need it. #MaskOn — Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) April 25, 2021 अभिषेक का ट्वीट उस समय आया है जब भारत ने लगातार चौथे दिन 3 लाख से अधिक कोविद मामलों की रिपोर्ट दर्ज की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, देश में पिछले 24 घंटों में कुल 3,49,691 कोविड मामले और 2,767 मौतें हुईं।