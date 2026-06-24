इन ऐप्स से और स्मार्ट हो जायेगा आपका स्मार्टफोन

ऐंड्रॉयड फोन में प्रीलोडेड ऐप से कई बार आपको बेहतर एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता। हितेश राज भगत और करण बजाज कुछ ऐसे फ्री ऐप्स के बारे में बता रहे हैं, जो फोन में आपके एक्सपीरियंस को शानदार बना सकते हैं। आगे देखें...

डायलर और कॉन्टैक्ट्स

फोन में डिफॉल्ट डायलर आपको कॉलर आईडी, स्पैम ब्लॉकिंग और स्मार्ट सर्च जैसे स्मार्ट फीचर नहीं देता है, लेकिन आप फ्री ट्रूडायलर ऐप को डाउनलोड करके ये फीचर्स पा सकते हैं। ट्रूडायलर कुछ चुनिंदा ऐप में से एक है, जो फोन स्टॉक डायलर को पूरी तरह से बदल देगा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद जो शख्स आपको फोन करेगा, आप उसका नाम देख सकते हैं। ऐप के डेटाबेस में कॉल हिस्ट्री को भी चेक किया जा सकता है। यह ऐप ड्यूल सिम फोन को भी सपोर्ट करता है।

एसएमएस

डायलर ऐप की तरह फोन में मौजूद स्टॉक एसएमएस भी आपको बेसिक फीचर्स ही प्रोवाइड करता है। अगर आप स्पैम मेसेज को ब्लॉक करना चाहते हैं तो ट्रूमेसेंजर को डाउनलोड कर सकते हैं। यह ऐप ट्रूकॉलर डेटाबेस का इस्तेमाल कर स्पैम की पहचान करता है और आपको आगाह करता है। यह एसएमएस को ऑटोमैटिक फिल्टर करके उसे अलग फोल्डर में डाल देता है। आप इस ऐप में शेड्यूल्ड एसएमएस, थीम्स, सिग्नेचर, ब्लैकलिस्ट और क्विक रिप्लाई जैसे फीचर्स जोड़ सकते हैं।

कैमरा

ज्यादातर स्टॉक कैमरा ऐप मल्टीपल मोड्स और सेटिंग्स के साथ आते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी ऐप को डाउनलोड करके कुछ और फीचर्स जोड़ सकते हैं। आप ओपन कैमरा ऐप को देख सकते हैं। इससे आप ऑटो स्टेबलाइजेशन, वॉयस, वॉल्यूम कस्टमाइजेशन और एक्सटर्नल माइक्रोफोन को कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आपको ओपन कैमरा ऐप पसंद नहीं आ रहा है तो आप दूसरे फ्री ऐप कैमरा एमएक्स और कैमरा 360 ऐप को भी देख सकते हैं।

गैलरी

स्मार्ट गैलरी ऐप न केवल फोटो देखने में आपकी मदद करता है बल्कि यह उसे ठीक से मैनेज भी करता है। फ्री क्विकपिक ऐप से आप फोल्डर में फोटो को ऑर्गनाइज करने के साथ शॉर्ट और रीनेम भी कर सकते हैं। इसमे आपको प्राइवेसी फंक्शन भी मिलता है। इसकी मदद से आप चुनिंदा फोटो और वीडियो को हाइड कर सकते हैं। इसमें इमेज एडिटर भी होता है जो पिकासा, ड्रॉपबॉक्स और गूगल ड्राइव को भी सपोर्ट करता है। आप गूगल फोटो भी चेक कर सकते हैं जिसमें ऑटो शॉर्टिंग, ईजी सर्च का ऑप्शन मिलता है।

कैलेंडर

फोन में मिलने वाला डिफॉल्ट कैलेंडर ज्यादातर यूजर्स के लिए काफी है, लेकिन यह बोरिंग दिखता है। आप एसओएल कैलेंडर को देख सकते हैं। इसमें आपको वेदर नोटिफिकेशन इनबिल्ट मिलता है। साथ ही आप इसमें कुछ हाइलाइट डेट्स पर स्टीकर को जोड़ सकते हैं। आप इसे गूगल कैलेंडर के साथ सिंक कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ नोटिफिकेशन के लिए कैलेंडर ऐप चाहते हैं तो फ्री कॉल ऐप को भी ट्राई कर सकते हैं।

क्लॉक

वर्किंग प्रफेशनल्स के लिए अलार्म सबसे यूज में आने वाला फीचर है। हालांकि फोन में मौजूद डिफॉल्ट क्लॉक ऐप लिमिटेड फीचर्स ही देता है। आप टाइमली अलार्म क्लॉक को देख सकते हैं जो अच्छे इंटरफेस, मल्टीपल थीम्स और तीन अलग वॉच फेस के साथ आता है। इसमें आप अलार्म की इनलेंथ, स्नूज ड्यूरेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं।