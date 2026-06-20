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क्रिकेट

आईपीएल 2027 से पहले दिल्ली कैपिटल्स में बड़े बदलाव, युवराज सिंह बनेंगे बैटिंग कोच

सौरव गांगुली संभालेंगे क्रिकेट निदेशक की भूमिका

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नई दिल्ली, 20 जून (वेब वार्ता)। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2027 सीजन के लिए दिल्ली कैपिटल्स की टीम अपने कोचिंग सेटअप में बड़े बदलावों की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार, पूर्व स्टार ऑलराउंडर युवराज सिंह को टीम का नया बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया जा सकता है।

यह युवराज का आईपीएल में पहला आधिकारिक कोचिंग कार्यकाल होगा, जिन्होंने हाल के वर्षों में कई युवा खिलाड़ियों को मेंटोरशिप प्रदान की है।
सौरव गांगुली को मिली अहम जिम्मेदारी

इस बदलाव के तहत पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को टीम का ‘क्रिकेट निदेशक’ नियुक्त किया जा सकता है। माना जा रहा है कि युवराज को कोचिंग सेटअप में शामिल करने की सिफारिश खुद गांगुली ने की है।

फ्रैंचाइजी के प्रबंधन में आ रहे बदलावों के बीच टीम के मौजूदा सपोर्ट स्टाफ में वेणुगोपाल राव और हेमांग बदानी जैसे चेहरों की जगह नए लोगों को मौका मिल सकता है।

टीम के भविष्य की रूपरेखा
दिल्ली कैपिटल्स आगामी सीजन को ध्यान में रखते हुए ऋषभ पंत को दोबारा टीम में शामिल करने के विकल्पों पर भी विचार कर रही है। हालांकि, फ्रैंचाइजी ने इन नियुक्तियों को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

2027-28 के लिए जेएसडब्ल्यू प्रबंधन द्वारा टीम में किए जा रहे ये बदलाव क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बने हुए हैं।

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Tags: Indian Premier League (IPL)

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