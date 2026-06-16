बिहार की मंजू सिन्हा: 16 वर्षों से बेटियों के स्वास्थ्य और जागरूकता की मजबूत आवाज

पटना (बिहार), 15 जून: समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम प्रचार से नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव से पहचाना जाता है। बिहार की मंजू सिन्हा उन्हीं व्यक्तित्वों में से एक हैं, जिन्होंने पिछले 16 वर्षों से महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है।

Manju Sinha, गुलमोहर मैत्री की सचिव के रूप में, लगातार ऐसे अभियानों से जुड़ी रही हैं जिनका उद्देश्य महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी सही जानकारी उपलब्ध कराना और उन्हें जागरूक बनाना है। उनका मानना है कि किसी भी बीमारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार समय पर जानकारी और बचाव है।

भारत में सर्वाइकल कैंसर महिलाओं के लिए एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बना हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि एचपीवी (HPV) वैक्सीन और नियमित स्वास्थ्य जांच के माध्यम से इस बीमारी के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। हालांकि, ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में जागरूकता की कमी अब भी एक बड़ी समस्या है।

इसी चुनौती को देखते हुए मंजू सिन्हा ने वर्षों पहले जागरूकता को अपना मिशन बनाया। उन्होंने स्कूलों, परिवारों और समुदायों के बीच जाकर किशोरियों को स्वास्थ्य, स्वच्छता और बचाव के महत्व के बारे में जानकारी दी। उनके प्रयासों का असर यह रहा कि अनेक परिवारों ने स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर खुलकर चर्चा शुरू की।

मंजू सिन्हा का कार्य केवल जागरूकता कार्यक्रमों तक सीमित नहीं है। उन्होंने विश्वास का ऐसा रिश्ता बनाया है कि कई परिवार उन्हें एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। जिन बच्चियों ने कभी उनके कार्यक्रमों में भाग लिया था, उनमें से कई आज युवा महिलाएं बन चुकी हैं और अपने आसपास स्वास्थ्य जागरूकता का संदेश पहुंचा रही हैं।

सामाजिक विशेषज्ञों के अनुसार, स्थायी परिवर्तन तभी संभव होता है जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक धैर्य और प्रतिबद्धता के साथ काम करे। मंजू सिन्हा का सफर इसी बात का उदाहरण है कि बदलाव एक दिन में नहीं आता, बल्कि वर्षों की मेहनत और निरंतर प्रयासों का परिणाम होता है।

आज बिहार में महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण की दिशा में हो रहे प्रयासों के बीच मंजू सिन्हा की भूमिका प्रेरणादायक है। उनकी कहानी बताती है कि वास्तविक नेतृत्व केवल पद या पहचान से नहीं, बल्कि समाज पर पड़े सकारात्मक प्रभाव से तय होता है।

उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि शायद कोई पुरस्कार या सम्मान नहीं, बल्कि वह विश्वास है जो हजारों बच्चियों और परिवारों ने उन पर जताया है। यही विश्वास उन्हें जागरूकता, सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण की एक मजबूत पहचान बनाता है।

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