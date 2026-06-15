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नोएडा एयरपोर्ट से पहली कमर्शियल उड़ान शुरू: जमीन देने वाले 170 किसानों ने भरी ऐतिहासिक उड़ान

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नोएडा एयरपोर्ट से पहली कमर्शियल उड़ान शुरू: जमीन देने वाले 170 किसानों ने भरी ऐतिहासिक उड़ान

नोएडा, 15 जून (वेब वार्ता)। यूपी के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज से व्यावसायिक उड़ानों का संचालन औपचारिक रूप से शुरू हो गया है। लखनऊ से पहली फ्लाइट के लैंड होते ही नोएडा एयरपोर्ट  पर यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया।

इस ऐतिहासिक अवसर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने एयरपोर्ट के विकास में योगदान देने वाले लोगों की सराहना की और इसे क्षेत्र के लिए एक बड़ा एविएशन हब बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

किसानों के लिए ऐतिहासिक दिन
आज सुबह 8:30 बजे जेवर इलाके के उन 170 किसानों और कामगारों ने पहली उड़ान भरी, जिन्होंने इस भव्य एयरपोर्ट के निर्माण के लिए अपनी जमीन स्वेच्छा से दी थी।

जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में यह किसानों का दल लखनऊ के लिए रवाना हुआ है, जहाँ वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। इन किसानों के लिए यह पहली उड़ान न केवल एक यात्रा है, बल्कि उनके त्याग और सहयोग का सम्मान भी है।

उत्साह और भव्य तैयारियों के साथ शुरुआत
पहली फ्लाइट के उतरने पर उसे ‘वाटर केनन सैल्यूट’ देकर सम्मानित किया गया और यात्रियों का स्वागत गुलाब के फूलों से किया गया। इस खास सफर में अभिनेत्री गुल पनाग भी लखनऊ से नोएडा पहुंचीं।

सुबह 8:05 बजे लखनऊ से जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और प्रमुख कारोबारियों को लेकर आए पहले विमान के साथ ही नोएडा एयरपोर्ट ने अपने व्यावसायिक सफर की शुरुआत कर दी है। किसान शाम को इसी फ्लाइट से वापस नोएडा लौट आएंगे।

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Tags: Airport Uttar Pradesh Noida

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