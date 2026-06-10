सूरत  : नासीरनगर तोड़फोड़ पर नया विवाद, नगर निगम ने दिखाई अनदेखी, कांग्रेस ने टोरेंट पावर की भूमिका पर उठाए गंभीर सवाल

सूरत। वेड रोड पर स्थित नासीरनगर इलाके में 100 से ज़्यादा कच्चे घरों को गिराने के बाद विवाद और गहरा गया है। पूरी कहानी में नया मोड़ तब आया जब कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि सूरत नगर निगम ने मौखिक रूप से स्पष्ट किया है कि नगर पालिका द्वारा ऐसी कोई तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं की गई थी।

इस दावे के बाद, अब कांग्रेस ने टोरेंट पावर की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के अनुसार, नसीरनगर इलाके में बिजली के वैध कनेक्शन तोड़फोड़ से पहले ही काट दिए गए थे।

कांग्रेस ने इस मुद्दे पर टोरेंट पावर को कानूनी नोटिस भेजा है और सात दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। प्रभावित परिवारों की तरफ से फाइल की गई पिटीशन में कहा गया है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 के सेक्शन 56(1) के मुताबिक, किसी भी कंज्यूमर का बिजली कनेक्शन काटने से पहले लिखकर नोटिस देना ज़रूरी है।

आरोप है कि नसीरनगर के रहने वालों को पहले से कोई नोटिस नहीं दिया गया, जबकि वे रेगुलर बिजली बिल भरते थे।

पिटीशन में आगे कहा गया है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के तहत, इंसानी ज़िंदगी के फंडामेंटल राइट में बिजली जैसी ज़रूरी सुविधाएं शामिल हैं। बिना किसी ऑफिशियल ऑर्डर के बिजली सप्लाई बंद करना नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन है।

कांग्रेस ने टोरेंट पावर से इन मुद्दों पर सफाई मांगी है:

नासीरनगर इलाके के बिजली कनेक्शन काटने का ऑर्डर किस सरकारी डिपार्टमेंट, ऑफिसर या प्राइवेट आदमी ने दिया?

अगर किसी लिखकर मंज़ूरी या ऑफिशियल लेटर के आधार पर एक्शन लिया गया था, तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी पब्लिक की जानी चाहिए।

कंज्यूमर को पहले से नोटिस दिए बिना बिजली काटने के लिए किस लीगल प्रोविज़न को आधार बनाया गया? कांग्रेस के मुताबिक, तोड़फोड़ और बिजली कटौती की वजह से 100 से ज़्यादा परिवार, महिलाएं और छोटे बच्चे खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं।

ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि अगर अगले सात दिनों में टोरेंट पावर से लिखित जवाब नहीं मिला, तो पूरी घटना में मिलीभगत का शक और मज़बूत हो जाएगा।

कांग्रेस ने कहा है कि इसके बाद, प्रभावित परिवार गुजरात हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करेंगे और कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम और इलेक्ट्रिसिटी ओम्बड्समैन के सामने कानूनी कार्रवाई भी करेंगे।

ज्ञापन देने के प्रोग्राम में सूरत सिटी कांग्रेस प्रेसिडेंट विपुल उधनावाला, सूरत सिटी कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट हरीश सूर्यवंशी, सेवा दल प्रेसिडेंट संतोष पाटिल और वार्ड नंबर 27 प्रेसिडेंट शैलेश टंडेल और दूसरे नेता मौजूद थे।