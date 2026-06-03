टीम इंडिया का नया स्पिन कोच: बीसीसीआई ने साईराज बहुतुले को सौंपी जिम्मेदारी

हैदराबाद, 03 जून (वेब वार्ता)। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने पूर्व ऑलराउंडर साईराज बहुतुले को सीनियर पुरुष टीम का नया स्पिन बॉलिंग कोच नियुक्त किया है।

टीम इंडिया आगामी 6 जून से न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली घरेलू सीरीज के लिए कमर कस रही है। बहुतुले का चयन उनके व्यापक कोचिंग अनुभव के आधार पर किया गया है, जो टीम को स्पिन विभाग में मजबूती प्रदान करेंगे।

यद्यपि बहुतुले का अंतरराष्ट्रीय करियर सीमित रहा, लेकिन प्रथम श्रेणी क्रिकेट और कोचिंग के क्षेत्र में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। उन्होंने विदर्भ, केरल और बंगाल जैसी घरेलू टीमों के हेड कोच के साथ- साथ आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के लिए स्पिन कोच की भूमिका निभाई है।

अंडर- 19 विश्व कप विजेता टीम के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा रहे बहुतुले ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी में भी युवा प्रतिभाओं को निखारने में बड़ी भूमिका निभाई है।

गौतम गंभीर के मुख्य कोच रहते हुए, बहुतुले की नियुक्ति कोचिंग स्टाफ में संतुलन बढ़ाती है। टीम के अन्य स्टाफ में रयान टेन डोशेट (सहायक कोच), मोर्ने मोर्कल (तेज गेंदबाजी कोच) और टी. दिलीप (फील्डिंग कोच) शामिल हैं।

बहुतुले ने अपनी नियुक्ति पर गर्व जताते हुए कहा कि वे खिलाड़ियों के साथ काम करने और टीम को सभी फॉर्मेट में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करने के लिए पूरी तरह उत्साहित हैं।